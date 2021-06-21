Свадьбе все-таки быть. Дилара сделала предложение Моргенштерну

Рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, все-таки женится. Информацию об этом музыкант подтвердил на своей странице в Instagram.

Он опубликовал запись, на которой его девушка Дилара делает ему предложение руки и сердца.

"Мальчик: делает предложение, мужчина: принимает его", — пошутил артист, уточнив, что это произошло в синагоге, на первом шабате рэпера.

"Мы не иудеи, но лично мне очень близка культура. Я знаю, что в шабат нельзя пользоваться телефоном, но благодарен судьбе, что этот, перевернувший мою жизнь момент, засняла и увековечила моя служба безопасности", — написал Валеев.

Ранее Моргенштерн опроверг сообщения СМИ о том, что он сделал предложение своей возлюбленной. Как выяснилось только теперь, рэпер имел в виду только формулировку – предложение сделала за него Дилара.