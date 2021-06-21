Власти и жители Первомайского района обсудили строительство мусорного полигона

Жители четырех сельсоветов — Зудилово, Санниково, Жилино, Березовка 21 июня собралась около администрации Первомайского района Алтайского края, чтобы добиться отмены решения по строительству полигона ТБО. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Жители опасаются, что строительство полигона приведет к ухудшению экологической обстановки, "мы будем задыхаться от вони", а "вся гниль со сточными водами попадет в реку и скважины", — утверждают люди. С лозунгами "Свалки — НЕТ" жители района пришли к властям.

Однако первый замглавы Первомайского района Дмитрий Шипунов уверяет, что селянам не о чем волноваться: власти не собираются принимать решения, которые могут навредить людям. Также он опроверг сообщения в Сети о массовом волнении жителей района:

"Пока никаких забастовок не было. Существует группа людей, которые обеспокоены ситуацией. Их гражданская позиция была услышана, мы ориентированы на решение ситуации в пользу местных жителей", — прокомментировал Шипунов.

Дмитрий Шипунов подчеркнул, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для информирования общественности.

Где появится полигон?

Точное место для строительства будущего "современного" экотехнопарка с полигоном ТКО в Первомайском районе до сих пор не определено, подчеркивает Шипунов.

"Сейчас региональное правительство рассматривает возможные варианты в нескольких километрах от села Березовка, где соблюдена охранная зона и позволяет логистика", — отметил заместитель главы.

Он еще раз напомнил, что решение о строительстве экотехнопарка с полным циклом обработки ТКО будут принимать после подготовки всех разрешительных документов. Шипунов пояснил, что на данном этапе рассматривается вопрос о смене категории пользования участка: необходимо перевести земли сельхозназначения в земли промышленности. Он также отметил, что изменение категории земли – это длительная процедура.

"Полигон должен появиться — это понимают все. Сейчас нужно пройти массу согласований с правительством Алтайского края и экспертами. Это произойдет после формирования инициативной группы", — отметил Шипунов.

Что известно о будущем полигоне ТКО

В июня в Первомайском районе Алтайского края начался скандал вокруг возможного строительства полигона ТКО. Люди возражают против строительства объекта. Якобы будущий полигон власти планируют разместить рядом с поселками Берёзовка, Солнечный и Новый. Общая площадь территории составит около 550 га. В настоящий момент земля находится в собственности АО "Механизатор", который предположительно, может стать инвестором. Инвестиции в проект составят примерно 600 млн рублей.

Однако после общественных возмущений минприроды Алтайского края выступило с разъяснением, что решение о строительстве в Первомайском районе Алтайского края экотехнопарка с полным циклом обработки ТКО будут принимать только после общественных обсуждений и получения разрешительных документов от надзорных органов.

И все же строительства нового полигона не избежать. По данным Росприроднадзора, остаточная мощность ныне существующего полигона в Барнауле – примерно два года. В министерстве подчеркивают, что экотехнопарк – это мусорный кластер, в котором будет выполняться весь цикл переработки отходов: сортировка и переработка, а также выделение компонентов для вторичного производства.

Срок работы будущего экотехнопарка составит около 25 лет. Предполагается, что комплекс будет ежегодно перерабатывать до 300 тысяч тонн ТКО.