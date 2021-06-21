У хоккейного клуба "Динамо-Алтай" сменился главный тренер

50-летний Владислав Хромых стал новым главным тренером хокейного клуба "Динамо-Алтай". Его помощниками в сезоне 2021/22 будут работать Александр Усачёв и Евгений Бакланов.

Как сообщает пресс-служба клуба, Хромых родился 26 июня 1970 года в Свердловской области. Является воспитанником магнитогорской школы хоккея. За время игровой карьеры Хромых выступал за "Металлург" (Магнитогорск), "Металлург" (Серов), "Южный Урал" (Орск), "Рубин-2" (Тюмень), "Спутник" (Нижний Тагил), "Зауралье" (Курган).

Позже специалист работал тренером в нескольких клубах России и Казахстана. В должности тренера студенческой сборной России Хромых дважды выигрывал Всемирную зимнюю Универсиаду в Алматы и Красноярске.

Напомним, что 31 марта хоккеисты "Динамо-Алтай" уступили "Красноярским Рысям" и выыбыли из розыгрыша Кубка Федерации. Шестой матч полуфинальной серии турнира состоялся на льду красноярской "Платинум-Арены" 31 марта и завершился поражением барнаульцев со счётом 2:4.