Минздрав РФ выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Минздрав России выработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса: при росте заболеваемости прививку надо делать раз в полгода. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как сообщает "Интерфакс", глава ведомства отметил, что в "спокойное" время прививку можно делать раз в год. Он отметил, что речь идёт как о вакцинированных, так и о уже переболевших гражданах.

Напомним, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ревакцинация от коронавируса неизбежна. По словам пресс-секретаря, она необходима для тех, кто хочет обезопасить себя и своих близких.