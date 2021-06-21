В Кремле назвали ревакцинацию от коронавируса "неизбежной"

Ревакцинация от коронавируса неизбежна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Эта ревакцинация будет и является неизбежной, не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", – цитирует "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин призвал жителей страны привиться от коронавируса. По его словам, "прививаться – лучше, чем болеть". Он отметил, что такова позиция "ведущих специалистов в нашей стране и в мире".