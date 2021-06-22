Гинцбург раскрыл главную "хитрость" индийского штамма коронавируса

"Хитрость" индийского штамма коронавируса заключается в том, что при проникновении в клетки он становится устойчивым к антителам. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость", – цитирует учёного РИА Новости.

При этом Гинцбург добавил, что вакцина "Спутник V" даёт достаточно высокий запас антител, а потому защищает от всех известных на сегодня штаммов.

Ранее врач-инфекционист Ченнаи Абдула Гафура рассказал, что симптомы индийского штамма COVID-19 схожи c признаками простуды: на наличие инфекции могут указывать головная боль, насморк и боль в горле. Однако к настоящему времени учёные выявили ещё четыре симптома: диарея, нарушение слуха, тяжёлые желудочные расстройства и образование тромбов, приводящих к гангрене.