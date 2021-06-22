Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции после открытия первых рейсов

Туроператоры сообщили, когда в Турцию полетят первые чартерные рейсы и в какую сумму обойдётся отдых. Об этом информирует АТОР.
Решение об открытии границ с Турцией российские власти приняли на прошлой неделе. Первые самолёты вылетят из России уже 22 июня.
По данным ассоциации туроператоров, из-за высокого спроса мест в первых самолётах уже нет.
Цены на отдых могут меняться постоянно, но на данный момент в отелях с тремя звёздами за неделю на двоих придётся отдать как минимум 50 тысяч рублей, в "четвёрках" – 52 тысячи рублей, в "пятёрках" – 58 тысяч рублей.
Напомним, из-за тяжёлой эпидобстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с это страной с 15 апреля. 22 июня оперштаб принял решение об открытии границ.
Комментарии
Люди так изголодались по отдыху, что готовы рисковать здоровьем, но отдохнуть
а здесь никто ничем не рискует ага
Есть риск там наглухо зависнуть с короной, в Турции. Не дай бог ПЦР тест будет положительный, хапнете проблем выше крыши. Так то хочется конечно, но наверное в этом году не рискнем.
Что то у меня в голове не сходиться ,резкий рост ковида и турция,может у меня голова не такая?
а может и так