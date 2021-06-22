Туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции после открытия первых рейсов

Туроператоры сообщили, когда в Турцию полетят первые чартерные рейсы и в какую сумму обойдётся отдых. Об этом информирует АТОР.

Решение об открытии границ с Турцией российские власти приняли на прошлой неделе. Первые самолёты вылетят из России уже 22 июня.

По данным ассоциации туроператоров, из-за высокого спроса мест в первых самолётах уже нет.

Цены на отдых могут меняться постоянно, но на данный момент в отелях с тремя звёздами за неделю на двоих придётся отдать как минимум 50 тысяч рублей, в "четвёрках" – 52 тысячи рублей, в "пятёрках" – 58 тысяч рублей.

Напомним, из-за тяжёлой эпидобстановки в Турции Россия ограничила авиасообщение с это страной с 15 апреля. 22 июня оперштаб принял решение об открытии границ.