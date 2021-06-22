Россияне просят обменять путёвки на российские курорты в пользу Турции

Российские туристы начали менять путёвки на отечественные курорты в пользу Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", – рассказал собеседник агентства.

Туроператоры отмечают, что такое явление действительно имеет место быть, но пока тенденция на обмен не стала массовой.

"Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несёт за собой оплату фактически понесённых затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера", – уточняют туроператоры.

Ранее туроператоры рассказали, сколько будет стоить отдых в Турции в конце июня. Отмечается, что цены могут постоянно меняться.