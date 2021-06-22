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Учёные раскрыли главный симптом COVID-19 у вакцинированных людей

, ИА "Амител"
Исследователи призвали сдать тест на коронавирус, если после прививки участилось чихание
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Чихание оказалось характерным симптомом COVID-19, который встречается только у тех, кто прошёл вакцинацию. К такому выводу пришли британские учёные, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Express.

Исследователи отметили, что в сравнении с привитыми людьми у непривитых чихание считается, скорее, признаком простуды или аллергии, а не коронавируса. Учёные полагают, что усиленное чихание после вакцинации может говорить о наличии инфекции.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живёте или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", – говорится в исследовании.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от ковида.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.06.2021 15:28
гость

Амик , вы сегодня решили совсем добить привитых?)) Они и так паникеры, а теперь и чихать будут бояться)
Выкладывайте для них , пожалуйста, инфу ДОЗИРОВАННО!

22.06.2021 15:47
- гость -


Российский эксперт опроверг связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса
21 июня 2021 г., 20:39, ИА "Амител"
По словам Виталия Зверева, о необходимости повторного прививания знали все профильные эксперты с начала кампании
Необходимость ревакцинации, по его словам, связана с отсутствием продолжительного иммунитета против COVID-19. Причём это не является новостью, а все профильные специалисты знали об этом с самого начала вакцинации.

Привитые, а это вы читали?

22.06.2021 15:54
- гость -

Британские ученые снова в деле

22.06.2021 16:07
Рафаэль Ляпишев_yandex

Какой хитрый вирус!
А вообще чих как реакция организма - хороший знак! Работает иммунитет, пытается вышвырнуть захватчика из дыхательных путей, оповестить окружающих об опасности! У непривитых он пойдёт глубже. Без боя.

22.06.2021 16:09
- гость -

Для чего тогда прививка,если они болеют и так серьезно,как кругом пишут?

22.06.2021 16:24
- гость -

непривитым должны скоро запретить пользоваться интернетом, и будут разрешать только после их вакцинации от бешенства

22.06.2021 16:25
Алекс

А пердение частое не является еще признаком ковида?)

22.06.2021 16:26
- гость -

Работает иммунитет, пытается вышвырнуть захватчика из дыхательных путей

Какого захватчика? Вас же уверяли, что в вакцине нет живого вируса, способного вызвать болезнь? А если появились СИМПТОМЫ болезни, значит в организм попал ВИРУС. Живой!!!
После прививки не должно быть ни каких симптомов болезни, если они есть, значит человек болеет, бессимптомных БОЛЬНЫХ не бывает!

Умиляет, конечно ваш комментарий... Такая наивность!)

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