Учёные раскрыли главный симптом COVID-19 у вакцинированных людей

Чихание оказалось характерным симптомом COVID-19, который встречается только у тех, кто прошёл вакцинацию. К такому выводу пришли британские учёные, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Express.
Исследователи отметили, что в сравнении с привитыми людьми у непривитых чихание считается, скорее, признаком простуды или аллергии, а не коронавируса. Учёные полагают, что усиленное чихание после вакцинации может говорить о наличии инфекции.
"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живёте или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", – говорится в исследовании.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от ковида.
Комментарии
Амик , вы сегодня решили совсем добить привитых?)) Они и так паникеры, а теперь и чихать будут бояться)
Выкладывайте для них , пожалуйста, инфу ДОЗИРОВАННО!
Российский эксперт опроверг связь ревакцинации с новым индийским штаммом коронавируса
21 июня 2021 г., 20:39, ИА "Амител"
По словам Виталия Зверева, о необходимости повторного прививания знали все профильные эксперты с начала кампании
Необходимость ревакцинации, по его словам, связана с отсутствием продолжительного иммунитета против COVID-19. Причём это не является новостью, а все профильные специалисты знали об этом с самого начала вакцинации.
Привитые, а это вы читали?
Британские ученые снова в деле
Какой хитрый вирус!
А вообще чих как реакция организма - хороший знак! Работает иммунитет, пытается вышвырнуть захватчика из дыхательных путей, оповестить окружающих об опасности! У непривитых он пойдёт глубже. Без боя.
Для чего тогда прививка,если они болеют и так серьезно,как кругом пишут?
непривитым должны скоро запретить пользоваться интернетом, и будут разрешать только после их вакцинации от бешенства
А пердение частое не является еще признаком ковида?)
Работает иммунитет, пытается вышвырнуть захватчика из дыхательных путей
Какого захватчика? Вас же уверяли, что в вакцине нет живого вируса, способного вызвать болезнь? А если появились СИМПТОМЫ болезни, значит в организм попал ВИРУС. Живой!!!
После прививки не должно быть ни каких симптомов болезни, если они есть, значит человек болеет, бессимптомных БОЛЬНЫХ не бывает!
Умиляет, конечно ваш комментарий... Такая наивность!)