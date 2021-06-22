Учёные раскрыли главный симптом COVID-19 у вакцинированных людей

Чихание оказалось характерным симптомом COVID-19, который встречается только у тех, кто прошёл вакцинацию. К такому выводу пришли британские учёные, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Express.

Исследователи отметили, что в сравнении с привитыми людьми у непривитых чихание считается, скорее, признаком простуды или аллергии, а не коронавируса. Учёные полагают, что усиленное чихание после вакцинации может говорить о наличии инфекции.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живёте или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", – говорится в исследовании.

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