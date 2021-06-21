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Россиянам рассказали, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации

, ИА "Амител"
Врач объяснила, при каких условиях прививку делать не нужно
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Получить справку о противопоказаниях к вакцинации можно у участкового терапевта, но сделать это получится не у всех, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Об этом пишет "Взгляд".

По словам врача, противопоказаний к прививке от ковида очень немного, и все они сформулированы в инструкции.

"Это тяжёлая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идёт приём препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет", – рассказала Драпкина.

Она добавила, что при наличии таких противопоказаний нужно обратиться к участковому терапевту. Если же вопросы будут более узкие, то к их решению также могут подключиться кардиологи и аллергологи, которые точно определят целесообразность отказа от укола.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях нельзя, а при каких можно вакцинироваться "Спутником V".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.06.2021 13:11
- гость -

или у человека идёт приём препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет",

А есть такие препараты или такое лечение , которое не воздействует на иммунитет???

Тогда как быть с хрониками, которые принимают горстями ежедневно сильнодействующие препараты, но при этом они первые кандидаты на вакцинацию?
Может от этого у нас сейчас столько заболевших и так мало выздоравливающих?
Даже в инструкции к вакцине сказано, что взаимодействие с другими лекарственными препаратами НЕ ИЗУЧАЛОСЬ!!!
Так кто сейчас эти заболевшие?

21.06.2021 13:13
- гость -

Если же вопросы будут более узкие, то к их решению также могут подключиться кардиологи и аллергологи, которые точно определят целесообразность отказа от укола

"Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться", – сказал Гинцбург.
И как это понимать? Геноцид устроили?

21.06.2021 13:16
Гость, врач-терапевт

Главному терапевту "эРеФии" - диплом на стол! Никакие справки людям не нужны! Врач сам решает, при сборе анамнеза, есть противопоказания у пациента или нет! Достали уже ….лизы "обнулённого"!

21.06.2021 13:24
- гость -


21.06.2021 13:11
- гость -
Даже в инструкции к вакцине сказано, что взаимодействие с другими лекарственными препаратами НЕ ИЗУЧАЛОСЬ!!!

Почитайте про Зинаиду Ермольеву, про выведенные ей бактериофаги во время ВОВ в Сталинграде, про тысяч спасенных ей жизней.
Когда пандемия, надо срочно спасать популяцию.
А если ждать 5 лет клинических испытаний, то смысл в такой вакцине, она в первые пять лет никого не спасет.
И хватит истерить. Не хотите прививаться - не хотите молча. Я болел год назад, но все равно привился. Это мой выбор.

21.06.2021 13:30
- гость -

почему до сих пор не продают справки о противопоказаниях и сертификаты о прививках?
странно, как не в России живем

21.06.2021 13:35
- гость -

21.06.2021 13:24
- гость -

Правильно вы заметили: "мой выбор". А людям выбора не дают. Всех под одну гребёнку, как вшей. Работы и средств к существованию и прокорм семей лишают, развивая черный рынок труда без каких либо налогов в бюджет. Среди моего окружения НЕ переболевших единицы. Переболели почти все, значит, с антителами. Не все были на больничном, т.к попасть к врачу в августе-ноябре, как в космос было. Где предварительные бесплатные тесты на антитела? Прививка от вирусной инфекции - это не витаминки, это нагрузка на иммунку. Хочу заметить, что я вот совсем не антипрививочник, все четко по графику и показаниям. Но в данном случае здравого смысла в привочной кампании нет от слова совсем. Должен быть выбор. Что вам президент сказал: Добровольно. Плевать все на президента хотели?!

21.06.2021 13:46
- гость -

Тем временем в Китае гражданам поставили более 1 миллиарда доз вакцины, в том числе лишь за 5 дней с 14-18 июня - 100 миллионов доз.
Партия сказала "надо" - граждане сказали "есть!".

А у нас истеричка на истеричке, свободы им нарушают, а как в больницы попадают, так снова пишут везде как им там плохо. Ага, только врачам там хорошо. Вечно недовольные.

21.06.2021 13:50
Гость, врач-терапевт

Мне в "обнулённом" отвратительно всё: и внешнее, и внутреннее, особенно лицо и вся голова в профиль и анфас, его маленький рост, его спецобувь для увеличения роста, его походка, его манера поведения, полная неспособность говорить без шпаргалок, что говорит о плохой памяти и неспособности строить предложения, его чудовищные комплексы неполноценности с детства (то он хоккеист, то он военный лётчик, то он подводник, то он учёный акванавт, то он врач-эпидемиолог в противочумном костюме и т.д.). Но люди то знают и кто он, и откуда он, и как он пришёл к власти. И народ его не уважает, и никакие его подачки беременным и детям ему не помогут и уважения не прибавят. Его личная "армия" для его защиты превышает все ВС вместе взятые, что свидетельствует о его трусости - он боится, он очень боится народного гнева. -Потому и уничтожается сейчас народ.

21.06.2021 13:52
Гость

Пункты передвижные стоят по городу как они ставят прививки всем подряд, вот удивительно

21.06.2021 13:54
- гость -

21.06.2021 13:46
- гость -

А китайцы вообще специфическая нация. Если у вашего супруга китайца будет выбор между супругой с детьми и Китаем, он выберет Китай. Да и не очень китайской статистике верю: восток дело тонкое.

21.06.2021 14:23
- гость -

Тем временем в Китае гражданам поставили более 1 миллиарда доз вакцины.

По данным "Коронавирус: статистика" на 19.06.21 в Китае привито 16,23% населения (полная вакцинация)

21.06.2021 14:25
- гость -

В России 10,36% на то же число.

21.06.2021 14:34
- гость -


21.06.2021 14:23
- гость -
По данным "Коронавирус: статистика" на 19.06.21 в Китае привито 16,23% населения (полная вакцинация)

Миллиард не противоречит вашей цитате.
В Китае 1,45 млрд человек, 16,23% = 235 млн человек получили по две дозы = 470 млн доз.
Значит, еще 530 млн человек пока получили по одной дозе.

21.06.2021 14:36
- гость -

Привить всех Единороссов и мелких чинуш-дармоедов в администрациях, так и сформируем коллективный иммунитет.

21.06.2021 14:46
- гость -

21.06.2021 13:52
Гость
Пункты передвижные стоят по городу как они ставят прививки всем подряд, вот удивительно
------------
И я ставила эти прививки не в поликлинике. Анкету заполяешь, где опрос о самочувствии и наличии хронических заболеваниях. Померили температуру, давление, горло посмотрели. И всё.
Но ТОЧНО так же проходит любая вакцинация. До пандемии от гепатита прививку ставила. Померили температуру, давление и отправили в процедурный на прививку.

21.06.2021 14:53
- гость -

21.06.2021 13:50
Гость, врач-терапевт
У вас просто заболевание - "Путин головного мозга".
Быть настолько зацикленным на одной персоне - это клиническое проявление вашего заболевания.
Не хочу вдаваться в разбор вашего опуса - начиная со шпаргалок (к слову, последняя пресс-конференция в Женеве перед иностранной прессой, особенно на фоне пресс-конференции Байдена, вновь наглядно продемонстрировала погруженность в материал и способность свободно оперировать фактами в живом разговоре), заканчивая его "личной охраной", которая превышает численность всех вооруженных сил. Вам еще надо было добавить - в мире)
Если вы, как вы сами говорите, знаете кто он и откуда, и как он пришёл к власти, то могли бы вместо живописания его якобы комплексов выложить эти, без сомнения, "ценные" сведения)
И ещё одно: не надо за народ говорить, и кто кого уважает. Говорите от собственного имени.

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