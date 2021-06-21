Россиянам рассказали, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации

Получить справку о противопоказаниях к вакцинации можно у участкового терапевта, но сделать это получится не у всех, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Об этом пишет "Взгляд".

По словам врача, противопоказаний к прививке от ковида очень немного, и все они сформулированы в инструкции.

"Это тяжёлая аллергическая реакция или обострение, выраженное заболеванием, или у человека идёт приём препаратов и лечение, связанное с воздействием на иммунитет", – рассказала Драпкина.

Она добавила, что при наличии таких противопоказаний нужно обратиться к участковому терапевту. Если же вопросы будут более узкие, то к их решению также могут подключиться кардиологи и аллергологи, которые точно определят целесообразность отказа от укола.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях нельзя, а при каких можно вакцинироваться "Спутником V".