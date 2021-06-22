Алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о допинговом скандале

Барнаульского лекгоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) отказался от претензий в отношении спортсмена.

Отмечается, что барнаулец не проявил вины или халатности по делу о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении пробы, взятой 15 декабря 2020 года. В январе чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами сообщил, что получил письмо от AIU, в котором его обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

При этом Шубенков подчеркнул, что на протяжении всей своей карьеры никогда не использовал запрещенные препараты.

"Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе – это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было!", – написал тогда спортсмен в Instagram.

Напомним, барнаулец рассчитывает получить статус нейтрального атлета и выступить на летней Олимпиаде в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.