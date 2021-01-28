Кажется, у Шубенкова нашли допинг. Есть ли шанс спасти карьеру и что принимал Сергей?

Чемпион мира, Европы, один из самых известных легкоатлетов современности Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещенного вещества. Об этом вечером 27 января сообщили практически все федеральные СМИ. Новость стала настоящей бомбой. До Олимпиады в Токио, где Шубенков считался одним из фаворитов на победу в беге с барьерами на дистанции 110 метров, осталось около полугода. Что известно о ситуации с допингом, есть ли шанс спасти карьеру и что за препарат фуросемид – читайте в нашем материале.
По информации СМИ, в пробе мочи легкоатлета обнаружили минимальное количество запрещенного вещества.
Информация о нем не содержалась на этикетке препарата, но в любом случае в этом будет разбираться специальная антидопинговая комиссия. В ближайшие дни вскроют пробу "Б" (спортсмены сдают тесты на допинг несколько раз). Проба "Б" либо подтвердит, либо опровергнет результаты первого анализа. Федерация легкой атлетики пока никак не прокомментировала ситуацию.
До вскрытия второй пробы не стоит ждать комментариев самого Шубенкова: спортсмен не отстранен от всех соревнований и всемирная федерация легкой атлетики не внесла Сергея в черный список. Единственный комментарий о положительной пробе дал пока только тренер Шубенкова – Сергей Клевцов.
"Им (СМИ, – прим. ред.) хочется писать, пусть пишут", – кратко заявил тренер.
Пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (Независимая международная ассоциация атлетов) сообщила, что барнаулец Шубенков не входит в список временно отстраненных атлетов.
По сути, обычное мочегонное. В медицине, согласно инструкции по применению, фуросемид используют для снятия отеков при патологиях сердца, почек или печени, когда организм уже не может самостоятельно справляться с объемом жидкости. В экстренных случаях его применяют для устранения отека мозга, так как из всех диуретиков (мочегонных средств) он действует наиболее быстро и мощно.
Долгое время спортсмены принимали фуросемид в двух случаях: либо маскировали прием других, более серьезных допинговых препаратов, либо с помощью диуретика быстро сгоняли вес перед серьезными соревнованиями. По мнению специалистов в области спортивной медицины, спортсменам принимать фуросемид бессмысленно, так как он оставляет слишком длинные "следы". А потому найти его можно быстро, даже спустя несколько месяцев после употребления.
Пока никакой информации по этому поводу нет. Но, скорее всего, вряд ли спортсмен такого уровня как Шубенков мог думать о том, чтобы принимать фуросемид. Этот препарат можно легко выявить при любом допинг-тесте. Сергей и его тренер прекрасно об этом знали. Поэтому, по одной из версий, которая сейчас обсуждается в СМИ, Шубенков употреблял легальные биодобавки, в которых случайно оказался фуросемид, а в аннотации об этом не было сказано.
Как реагируют в спортивном сообществе на тест Шубенкова?
Пока довольно сдержанно. Все понимают, что барьерист просто так бы не стал принимать мочегонное. Так, например, комментатор Дмитрий Губерниев обратился к легкоатлету с просьбой объяснить наличие запрещенного вещества в его допинг-пробе.
"Я в ужасе! Мы помним, что фуросемид – это история, когда ты хочешь что-то скрыть. Что он хочет скрыть? Требую объяснений от спортсмена, от Федерации легкой атлетики, тренеров. Шубенков – символ, авторитет. То, что сейчас происходит, чудовищно. И давайте забудем о провокациях – про неизвестно как попало. Когда наши спортсмены, доктора, тренеры научатся быть профессионалами? Никто уже не поверит в какую-то случайность. Все рассмеются и скажут: "Русские, вы проклятые допингисты!" О каком восстановлении Федерации легкой атлетики может идти речь? Сережа Шубенков, я прошу тебя, объясни!" – сказал Губерниев.
Бывший глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус также высказал сомнение в том, что спортсмен осознанно принимал препарат.
"В первую очередь, нам надо понять, что произошло, природу всего этого, я бы советовал не торопиться с выводами. К Шубенкову раньше никаких вопросов не возникало, он хорошие результаты демонстрировал", – заявил Ганус.
Можно ли Шубенкову избежать дисквалификации?
Спортсмен несет ответственность за все, что находится в его организме. Поэтому оправдаться будет очень сложно. Необходимо доказать, что он не принимал препарат осознанно. Да и в этом случае грозит дисквалификация (стоит вспомнить абсурдную историю с Марией Шараповой). Одно из самых очевидных решений: отправить БАДы, которые принимал спортсмен, в независимую лабораторию, которая достоверно докажет, что фуросемид был именно в этой партии. При этом у Шубенкова должны сохраниться все чеки и доказательства покупки именно этого спортпита. Тогда определенные шансы избежать дисквалификации есть.
Да. В 2020 году он почти не выступал, активно занимался антидопинговой деятельностью: вошел в антидопинговый комитет ВФЛА, обращался с письмами к комиссии спортсменов World Athletics, к ВФЛА и даже к Владимиру Путину.
"Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг. Элитные атлеты точно чисты, теперь надо навести порядок в регионах. Чтобы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами", – сказал в одном из интервью Шубенков.
Комментарии
Да, уж - полоумный Губерниев в своем репертуаре - пусть у Канделаки требует - провокатор!
да мало ли. может быть в каких-то продуктах из магазинов он содержится. интересно, что сам Шубенков думает по этому поводу
Было высокое давление. Выпил пол таблетки фурасемида и 4 часа бегал в туалет. Прилива сил и энергии не заметил. Если специально обученные люди могут в трусы с новичком залезть, то таблетку подбросить не сложно. В чай, компот, воду, кашу не проблема.
Поэтому одна из версий, которая сейчас обсуждается в СМИ, что Шубенко употреблял легальные биодобавки, в которых случайно оказался фуросемид и в аннотации об этом было не сказано.
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все-таки наш он!
Сережа ходи со своим стаканом и не питайся в столовых и кафе.
Серега мы с тобой!
Пиво тоже мочегонное. Его то хоть можно?
Гы гы...
добегался нейтральный спортсмен! И поделом...надо спортом занимается а не самопиаром!
Да пусть уже разрешат любой допинг спортикам, они все равно его жрут, а так будут еще больше и рекорды выше и любителям этого всего веселее смотреть. Вот только я против финансирования из бюджета любого спорта.
Позор Шубенкову. Он также опозорил родной город!
Желаю Сергею удачи и побед! Все хорошо будет!
Для непонятливых пишут "фуросемид – препарат-прикрытие".
Вы ноаости то смотрите, многие спортсмены не то что на допинге, а вообще наркоманят.
Дак он ещё и Кубань и армию подвёл