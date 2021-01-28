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Кажется, у Шубенкова нашли допинг. Есть ли шанс спасти карьеру и что принимал Сергей?

, ИА "Амител"
Разбираемся в главной спортивной бомбе последних часов
Фото: www.skysports.com

Фото: www.skysports.com

Чемпион мира, Европы, один из самых известных легкоатлетов современности Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещенного вещества. Об этом вечером 27 января сообщили практически все федеральные СМИ. Новость стала настоящей бомбой. До Олимпиады в Токио, где Шубенков считался одним из фаворитов на победу в беге с барьерами на дистанции 110 метров, осталось около полугода. Что известно о ситуации с допингом, есть ли шанс спасти карьеру и что за препарат фуросемид – читайте в нашем материале.

1
Что известно о допинг-тесте Шубенкова?

По информации СМИ, в пробе мочи легкоатлета обнаружили минимальное количество запрещенного вещества.

Информация о нем не содержалась на этикетке препарата, но в любом случае в этом будет разбираться специальная антидопинговая комиссия. В ближайшие дни вскроют пробу "Б" (спортсмены сдают тесты на допинг несколько раз). Проба "Б" либо подтвердит, либо опровергнет результаты первого анализа. Федерация легкой атлетики пока никак не прокомментировала ситуацию.

До вскрытия второй пробы не стоит ждать комментариев самого Шубенкова: спортсмен не отстранен от всех соревнований и всемирная федерация легкой атлетики не внесла Сергея в черный список. Единственный комментарий о положительной пробе дал пока только тренер Шубенкова – Сергей Клевцов.

"Им (СМИ, – прим. ред.) хочется писать, пусть пишут", – кратко заявил тренер.

Пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (Независимая международная ассоциация атлетов) сообщила, что барнаулец Шубенков не входит в список временно отстраненных атлетов.

2
Что такое фуросемид?

По сути, обычное мочегонное. В медицине, согласно инструкции по применению, фуросемид используют для снятия отеков при патологиях сердца, почек или печени, когда организм уже не может самостоятельно справляться с объемом жидкости. В экстренных случаях его применяют для устранения отека мозга, так как из всех диуретиков (мочегонных средств) он действует наиболее быстро и мощно.

Долгое время спортсмены принимали фуросемид в двух случаях: либо маскировали прием других, более серьезных допинговых препаратов, либо с помощью диуретика быстро сгоняли вес перед серьезными соревнованиями. По мнению специалистов в области спортивной медицины, спортсменам принимать фуросемид бессмысленно, так как он оставляет слишком длинные "следы". А потому найти его можно быстро, даже спустя несколько месяцев после употребления.

3
Шубенков принимал фуросемид сознательно?

Пока никакой информации по этому поводу нет. Но, скорее всего, вряд ли спортсмен такого уровня как Шубенков мог думать о том, чтобы принимать фуросемид. Этот препарат можно легко выявить при любом допинг-тесте. Сергей и его тренер прекрасно об этом знали. Поэтому, по одной из версий, которая сейчас обсуждается в СМИ, Шубенков употреблял легальные биодобавки, в которых случайно оказался фуросемид, а в аннотации об этом не было сказано.

4
Что сказали в Минспорте?
Пока молчат. Министр спорта РФ Олег Матыцин в пятницу, 29 января, приедет в Барнаул, где живет и тренируется Шубенков, а также его тренер Сергей Клевцов. Визит министра никак не связан с допинг-тестом: он планировал посетить теннисный турнир и посмотреть на подготовку гребного канала к этапу Кубка мира. Однако не исключено, что Матыцин изменит свои планы и встретится с Шубенковым. Вероятно, они могут сделать совместное заявление.
5

Как реагируют в спортивном сообществе на тест Шубенкова?

Пока довольно сдержанно. Все понимают, что барьерист просто так бы не стал принимать мочегонное. Так, например, комментатор Дмитрий Губерниев обратился к легкоатлету с просьбой объяснить наличие запрещенного вещества в его допинг-пробе. 

"Я в ужасе! Мы помним, что фуросемид – это история, когда ты хочешь что-то скрыть. Что он хочет скрыть? Требую объяснений от спортсмена, от Федерации легкой атлетики, тренеров. Шубенков – символ, авторитет. То, что сейчас происходит, чудовищно. И давайте забудем о провокациях – про неизвестно как попало. Когда наши спортсмены, доктора, тренеры научатся быть профессионалами? Никто уже не поверит в какую-то случайность. Все рассмеются и скажут: "Русские, вы проклятые допингисты!" О каком восстановлении Федерации легкой атлетики может идти речь? Сережа Шубенков, я прошу тебя, объясни!" – сказал Губерниев. 

Бывший глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус также высказал сомнение в том, что спортсмен осознанно принимал препарат.

"В первую очередь, нам надо понять, что произошло, природу всего этого, я бы советовал не торопиться с выводами. К Шубенкову раньше никаких вопросов не возникало, он хорошие результаты демонстрировал", – заявил Ганус.

6
Кто-то вообще попадался на фуросемиде?
Много лет уже нет. Спортсмены прекрасно знают, что его легко найти. Самой известной "жертвой" препарата стала Алина Кабаева! В 2001 году в пробе знаменитой гимнастки и ее коллеги Ирины Чащиной был обнаружен этот самый фуросемид. Спортсменки все отрицали и отрицают до сих пор, но два года им пришлось провести вне спорта. Правды уже не узнать, но, по крайней мере, в употреблении этого препарата в художественной гимнастике был смысл – борьба с лишним весом.
7

Можно ли Шубенкову избежать дисквалификации?

Спортсмен несет ответственность за все, что находится в его организме. Поэтому оправдаться будет очень сложно. Необходимо доказать, что он не принимал препарат осознанно. Да и в этом случае грозит дисквалификация (стоит вспомнить абсурдную историю с Марией Шараповой). Одно из самых очевидных решений: отправить БАДы, которые принимал спортсмен, в независимую лабораторию, которая достоверно докажет, что фуросемид был именно в этой партии. При этом у Шубенкова должны сохраниться все чеки и доказательства покупки именно этого спортпита. Тогда определенные шансы избежать дисквалификации есть.

8
Шубенков – главный борец против допинга в российском спорте. Это так?

Да. В 2020 году он почти не выступал, активно занимался антидопинговой деятельностью: вошел в антидопинговый комитет ВФЛА, обращался с письмами к комиссии спортсменов World Athletics, к ВФЛА и даже к Владимиру Путину.

"Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг. Элитные атлеты точно чисты, теперь надо навести порядок в регионах. Чтобы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами", – сказал в одном из интервью Шубенков.

9
Впереди Олимпиада в Токио. Есть ли у Шубенкова шансы на победу?
Да. Он один из главных фаворитов. Игры в Рио в 2016 году – когда барнаулец был на пике формы – он пропустил из-за тотального "бана" российских легкоатлетов. В Токио, по сути, будет последняя Олимпиада в карьере Шубенкова: там он точно претендент на победу и на место в тройке. В случае дисквалификации Сергея могут отстранить на два года от всех соревнований.
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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.01.2021 11:08
- гость -

Да, уж - полоумный Губерниев в своем репертуаре - пусть у Канделаки требует - провокатор!

28.01.2021 11:13
гiсть

да мало ли. может быть в каких-то продуктах из магазинов он содержится. интересно, что сам Шубенков думает по этому поводу

28.01.2021 11:14
- гость -

Было высокое давление. Выпил пол таблетки фурасемида и 4 часа бегал в туалет. Прилива сил и энергии не заметил. Если специально обученные люди могут в трусы с новичком залезть, то таблетку подбросить не сложно. В чай, компот, воду, кашу не проблема.

28.01.2021 11:15
гiсть

Поэтому одна из версий, которая сейчас обсуждается в СМИ, что Шубенко употреблял легальные биодобавки, в которых случайно оказался фуросемид и в аннотации об этом было не сказано.
---
все-таки наш он!

28.01.2021 11:16
- гость -

Сережа ходи со своим стаканом и не питайся в столовых и кафе.

28.01.2021 11:17
- гость -

Серега мы с тобой!

28.01.2021 11:22
- гость -

Пиво тоже мочегонное. Его то хоть можно?

28.01.2021 11:41
- гость -

Гы гы...
добегался нейтральный спортсмен! И поделом...надо спортом занимается а не самопиаром!

28.01.2021 11:42
Гость

Да пусть уже разрешат любой допинг спортикам, они все равно его жрут, а так будут еще больше и рекорды выше и любителям этого всего веселее смотреть. Вот только я против финансирования из бюджета любого спорта.

28.01.2021 12:02
Житель Барнаула

Позор Шубенкову. Он также опозорил родной город!

28.01.2021 12:15
Гость

Желаю Сергею удачи и побед! Все хорошо будет!

28.01.2021 12:15
- гость -

Для непонятливых пишут "фуросемид – препарат-прикрытие".
Вы ноаости то смотрите, многие спортсмены не то что на допинге, а вообще наркоманят.

28.01.2021 12:18
- гость -

Дак он ещё и Кубань и армию подвёл

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