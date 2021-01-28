Кажется, у Шубенкова нашли допинг. Есть ли шанс спасти карьеру и что принимал Сергей?

Что известно о допинг-тесте Шубенкова?

По информации СМИ, в пробе мочи легкоатлета обнаружили минимальное количество запрещенного вещества.

Информация о нем не содержалась на этикетке препарата, но в любом случае в этом будет разбираться специальная антидопинговая комиссия. В ближайшие дни вскроют пробу "Б" (спортсмены сдают тесты на допинг несколько раз). Проба "Б" либо подтвердит, либо опровергнет результаты первого анализа. Федерация легкой атлетики пока никак не прокомментировала ситуацию.

До вскрытия второй пробы не стоит ждать комментариев самого Шубенкова: спортсмен не отстранен от всех соревнований и всемирная федерация легкой атлетики не внесла Сергея в черный список. Единственный комментарий о положительной пробе дал пока только тренер Шубенкова – Сергей Клевцов.

"Им (СМИ, – прим. ред.) хочется писать, пусть пишут", – кратко заявил тренер.

Пресс-служба независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (Независимая международная ассоциация атлетов) сообщила, что барнаулец Шубенков не входит в список временно отстраненных атлетов.