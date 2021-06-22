Вирусолог назвал лучший препарат для ревакцинации против COVID-19

Ревакцинацию против коронавируса лучше проводить препаратом "Спутник V". Его назвал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, это единственная апробированная и надежная вакцина в России. Эксперт отметил, что прививку лучше всего сделать сейчас, даже если первый компонент препарата был введен весной, что увеличит титр антител и позволит защититься от индийского штамма коронавируса.

"Это стандартная процедура, ничего тут такого нет. И в январе, и в марте, если делали, нужно воспользоваться и повысить титр антител, если дают такую возможность. Я бы не рекомендовал прививаться другими вакцинами. "Спутник V", к сожалению, единственная вакцина в России, которая апробирована", – сказал Альтштейн.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию граждан без иммунитета к коронавирусу. По его словам, жители России, которые не перенесли коронавирус или не сделали прививку от него, представляют угрозу для остальных людей.