Небо над Барнаулом осветили "Лучи Победы"

Вечером 22 июня в День памяти и скорби Барнаул присоединился к всероссийской акции "Лучи Победы". Прожекторы освещали ночное небо с лестницы Нагорного парка в память о жертвах Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

Аналогичное мероприятие состоялось во всех городах-героях, городах воинской славы, а также городах трудовой доблести России, почётное звание которого недавно получил и Барнаул.

Напомним, 22 июня в столице Алтайского края также открыли стелу в память о заводах, эвакуированных в Алтайский край в годы войны. Памятник установили на площади Текстильщиков, поскольку именно отсюда начиналась история промышленных предприятий города.