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Небо над Барнаулом осветили "Лучи Победы"

, ИА "Амител"
Патриотическая акция прошла в краевой столице поздним вечером 22 июня
Фото: Михаил Полубедов, 'Вечерний Барнаул'

Фото: Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул"

Вечером 22 июня в День памяти и скорби Барнаул присоединился к всероссийской акции "Лучи Победы". Прожекторы освещали ночное небо с лестницы Нагорного парка в память о жертвах Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

Аналогичное мероприятие состоялось во всех городах-героях, городах воинской славы, а также городах трудовой доблести России, почётное звание которого недавно получил и Барнаул.

Напомним, 22 июня в столице Алтайского края также открыли стелу в память о заводах, эвакуированных в Алтайский край в годы войны. Памятник установили на площади Текстильщиков, поскольку именно отсюда начиналась история промышленных предприятий города.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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