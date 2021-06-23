Барнаульцы рассказали о потопе на дороге в центре города

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о потопе на дороге в центре города. Из-за обильных осадков затопило улицу Молодёжную в районе пересечения с улицей Ядринцева.
В комментариях в сообществе "Инцидент Барнаул" горожане отметили, что подобная ситуация после долгих дождей возникает здесь не в первый раз.
На низкой машине по данному участку проехать получится с трудом.
Кроме того, по словам горожан, вода с проезжей части стекает вниз к тротуару и жилым домам.
Ранее барнаульцы жаловались на подтопление проезжей части улицы Попова в районе остановки "Озёрная". Дорогу залило из-за коммунальной аварии.
Комментарии
А что там с ливневой канализацией? Ядринцева же несколько лет назад ремонтировали с перекладкой асфальта. Вообще ливнёвка там и на Молодёжной есть?
Там нет ливневки, нам нет дела до нее.
Согласен, там вечная проблема на мододежке. Утонуть можно в этом озере. Нет ливневки вроде там или не работает она
Там она есть, ее чистят после каждого потопа, но видимо не помогает, может года дом желто-синий строили чего нарушили
Там всю жизнь было озеро. Настоящее. И домов там небыло. Но вот сов.власть в 60е годы построила хрущёбы, хотя ежу было понятно, что всегда там будет потоп.
Кто ее чистит? Где она эта ливневка? Нет там ничего и не чистил ниразу никто. Живу в этом районе не первый год уже. Администрация бездействует, автодору тоже нет дела, хотя это подведомственное же учреждение. Тротуара там нет, да и зачем тротуар в озере?
Дожди идут сотни лет, дело не в нем, а что сливы не делаются либо замуровываются