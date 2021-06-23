Барнаульцы рассказали о потопе на дороге в центре города

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о потопе на дороге в центре города. Из-за обильных осадков затопило улицу Молодёжную в районе пересечения с улицей Ядринцева.

В комментариях в сообществе "Инцидент Барнаул" горожане отметили, что подобная ситуация после долгих дождей возникает здесь не в первый раз.

На низкой машине по данному участку проехать получится с трудом.

Кроме того, по словам горожан, вода с проезжей части стекает вниз к тротуару и жилым домам.

Ранее барнаульцы жаловались на подтопление проезжей части улицы Попова в районе остановки "Озёрная". Дорогу залило из-за коммунальной аварии.