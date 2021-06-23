Алтайская спортсменка выступит на Олимпийских играх в Токио

Алтайская спортсменка Ирина Андреева будет выступать на Олимпийских играх в Токио. Путёвку она заработала в последний день чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ.

Ирина Андреева в паре с Олесей Ромасенко завоевала золото на дистанции 500 метров в каноэ-двойках. Они более чем на секунду опередили своих главных соперниц – Ксению Курач и Анну Князеву, сообщает "Алтайский спорт".

За день до этого алтайская спортсменка завоевала серебро в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Ранее сообщалось, что барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) отказался от претензий в отношении спортсмена.