В Республике Алтай скалы очищают от надписей

В Республике Алтай группа людей работает над очисткой скал от надписей, которые оставили не очень ответственные туристы. Сейчас они работают в Купчегене, на поворотах перед Малым Яломаном.

"Тяжёлая краска, которой наносят дорожную разметку, идёт очень трудно. И если обратите внимание на запись, то она сделана ровным шрифтом – такой штукой, которой наносят разметку на дороге. Осталось выяснить, какой Кайгородов работал в 2011 году на этом дорожном участке и пожелать ему здоровья", – написали рабочие в социальных сетях.

Ранее в Барнауле сотрудники городского комитета по делам молодёжи, студенты и волонтёры провели масштабную акцию, в ходе которой закрасили надписи с рекламой наркотиков на зданиях и заборах. Всего активисты ликвидировали более полусотни надписей и рисунков.