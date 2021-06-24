Прививочный флешмоб: как на предприятиях Алтайского края вакцинируют сотрудников от COVID

В Алтайском крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей. При этом работникам не приходится самостоятельно записываться через "Госуслуги" и ждать очереди несколько недель. Медики с вакциной приезжают прямо в офисы. В числе первых такой возможностью воспользовались барнаульские торговые сети и общепит. Корреспондент amic.ru побывал на такой "большой" вакцинации и рассказывает, как это было и что по этому поводу говорят сотрудники предприятий.
На прививку становись
Утро в барнаульском баре "Крыша" началось для сотрудников не с привычного ритуала подготовки зала к новым посетителям, а с общего сбора на вакцинацию. Пришли все – повара, официанты, бармены, а также обслуживающий и технический персонал. Автобус с медиками и вакциной подъехал прямо к дверям организации. Так попросил работодатель. Говорит: и он, и сотрудники решили пройти вакцинацию, потому что очень хочется, чтобы пандемия поскорее закончилась.
"Ещё год назад никто не мог предположить, что так сильно всё изменится. Что будут закрыты страны и города, что мы не сможем увидеться с близкими и общение по видеосвязи станет для нас необходимостью. Мы хотим скорейшего завершения этого ужасного периода. Поэтому решили сделать вакцинацию коллективно, чтобы наши сотрудники не бегали по больницам неделями и быстрее привились. Как только появилась эта возможность, мы сразу ею воспользовались", – рассказал amic.ru совладелец сети баров и ресторанов Барнаула и Новосибирска Артём Головачёв.
На прививку пришли более 70 человек. И это не только персонал "Крыши" и других ресторанов этих же учредителей ("Шабба", "Ясная поляна" и прочие). К ним "присоседились" работники ТЦ "Праздничный" и магазинов, которые арендуют там площади. Когда эти компании узнали, что к торговому центру приедет автобус с вакциной, захотели присоединиться.
В "Крыше" говорят, что даже не предполагали такого ажиотажа. Хотя и признают, что изначально не все сотрудники хотели идти на прививку.
"У нас не было большого сопротивления в коллективе. Да, не все сотрудники сначала поддержали идею. Но мы провели с ними беседу, объяснили, почему это важно, особенно в нашей сфере. В итоге у нас всего три человека отказалось, и то только потому, что у них медотвод. В остальных организациях, которые к нам присоединились, получилось примерно так же", – рассказал Артём Головачёв.
Кстати, никакой толпы ожидающих около автобуса не было. Все прививающиеся подходили по заранее составленному расписанию. Перед уколом все сотрудники заполняли специальные анкеты и могли сами выбрать вакцину: "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".
В числе первых прививку поставила управляющая баром "Крыша" Мария Фролова. По её мнению, сопротивление вакцинации в обществе происходит из-за недостатка профессиональной информации и слишком большого доверия источникам фейков.
"Я всегда ставила все прививки, с детства. Поэтому не вижу проблемы в том, чтобы поставить и от коронавируса. Да, мы все знаем, что у этой вакцины много противников. Мне кажется, что проблема в недостатке подробной информации. Пропаганды хватает, пугающих фейков от антипрививочников тоже очень много, а вот медицинских подробных разъяснений о препаратах и прививках недостаточно. А люди склонны копаться в интернете и верить всему, что видят там", – сказала Мария.
Отдохнули за полгода
Выездные массовые вакцинации от COVID-19 на предприятиях Алтайского края – это совместная инициатива регионального Минздрава, бизнеса и краевого управления по развитию предпринимательства.
"Выездные меры направлены на предотвращение всплеска заболеваемости коронавирусом и сохранение стабильной работы объектов отрасли потребительского рынка. Массовые вакцинации уже прошли в отдельных международных и региональных торговых сетях и планируются к проведению на крупных объектах общественного питания", – сообщил amic.ru начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.
Так, помимо сотрудников "Крыши" и ТЦ "Праздничный", прививки от коронавируса поставили и работники торговой сети товаров бытовой химии "НОВЭКС". Сейчас у выездной бригады медиков сформирована уже целая очередь из организаций, желающих вакцинироваться коллективно.
При этом в некоторых компаниях работников мотивируют выходными днями – после прививки предоставляются дополнительные дни к отпуску или даётся оплачиваемый выходной в день вакцинации.
Работники общепита отмечают, что ставят прививку не ради выходного. Главное, чтобы не повторился ужас прошлого года, когда несколько месяцев были закрыты многие предприятия: "Нам даже выходной в принципе и не очень-то нужен, мы уже полгода отдыхали в разгар пандемии", – пошутил один из барменов, выходя из автобуса после прививки.
Кстати, Медиагруппа "FM-Продакшн" и редакция amic.ru тоже со дня на день ждёт мобильный пункт вакцинации.
Как провести вакцинацию на предприятии?
Пригласить в офис или на производство мобильную бригаду медиков с вакциной от коронавируса просто: нужно обратиться с заявкой в отдел организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава по телефону: +7 (3852) 62-42-95. Главное условие: в организации должно быть не менее 20-ти сотрудников, готовых поставить прививку.
Кстати, сейчас в поликлиниках уже сформировались большие очереди из желающих вакцинироваться от COVID-19. В некоторых случаях записывают на три недели вперёд. А 22 июня в Алтайском крае от коронавируса привились более пяти тысяч человек – это рекордное число для региона с начала вакцинации.
Напомним, что для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить от коронавируса не менее 60% трудоспособного населения – в Алтайском крае это примерно 1,1 миллиона человек. Третья волна пандемии активно распространяется, поэтому медики торопятся прививать граждан, чтобы не допустить нового длинного неоплачиваемого отпуска.
Комментарии
какую агитационную компанию развернули (вакцина стоит денег, поставить ее стоит денег - кто то нехило поднимается за счет бюджета) , многолетняя практика показывает что делать нужно с точностью да наоборот от того что рекомендует власть.
и самое главное что там колют за "витаминку" и какие у нее побочки в долгосрочном периоде не раскрывают
Сознательность просто огромная. Почему раньше не ставили?
Тоесть прививалщики не проверяют вообще ничего ?!??!?!?!?
А дальше - не повезёт если привитому - ну и хрен с ним - так?!?!?!?!?!
Передайте Марии Фроловой и фейкам в ее голове, что в интернета сейчас самая правда, надо только уметь ее фильтровать; а ее мнение, если верно переданное СМИ - просто преступно!
Важно, чтобы если кто-то в таких коллективах не пожелает прививаться прямо здесь и сейчас, "не отходя от рабочего места", то таких людей не начали брать "на слабо́" и подвергать остракизму. Типа "Все прививаются, а ты Серёжа что, отдельно от коллектива?!"
Важно, чтобы если кто-то в таких коллективах не пожелает прививаться прямо здесь и сейчас, "не отходя от рабочего места", то таких людей не начали брать "на слабо́" и подвергать остракизму. Типа "Все прививаются, а ты Серёжа что, отдельно от коллектива?!"