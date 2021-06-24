Прививочный флешмоб: как на предприятиях Алтайского края вакцинируют сотрудников от COVID

В Алтайском крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей. При этом работникам не приходится самостоятельно записываться через "Госуслуги" и ждать очереди несколько недель. Медики с вакциной приезжают прямо в офисы. В числе первых такой возможностью воспользовались барнаульские торговые сети и общепит. Корреспондент amic.ru побывал на такой "большой" вакцинации и рассказывает, как это было и что по этому поводу говорят сотрудники предприятий.

На прививку становись

Утро в барнаульском баре "Крыша" началось для сотрудников не с привычного ритуала подготовки зала к новым посетителям, а с общего сбора на вакцинацию. Пришли все – повара, официанты, бармены, а также обслуживающий и технический персонал. Автобус с медиками и вакциной подъехал прямо к дверям организации. Так попросил работодатель. Говорит: и он, и сотрудники решили пройти вакцинацию, потому что очень хочется, чтобы пандемия поскорее закончилась.

"Ещё год назад никто не мог предположить, что так сильно всё изменится. Что будут закрыты страны и города, что мы не сможем увидеться с близкими и общение по видеосвязи станет для нас необходимостью. Мы хотим скорейшего завершения этого ужасного периода. Поэтому решили сделать вакцинацию коллективно, чтобы наши сотрудники не бегали по больницам неделями и быстрее привились. Как только появилась эта возможность, мы сразу ею воспользовались", – рассказал amic.ru совладелец сети баров и ресторанов Барнаула и Новосибирска Артём Головачёв.

На прививку пришли более 70 человек. И это не только персонал "Крыши" и других ресторанов этих же учредителей ("Шабба", "Ясная поляна" и прочие). К ним "присоседились" работники ТЦ "Праздничный" и магазинов, которые арендуют там площади. Когда эти компании узнали, что к торговому центру приедет автобус с вакциной, захотели присоединиться.

В "Крыше" говорят, что даже не предполагали такого ажиотажа. Хотя и признают, что изначально не все сотрудники хотели идти на прививку.

"У нас не было большого сопротивления в коллективе. Да, не все сотрудники сначала поддержали идею. Но мы провели с ними беседу, объяснили, почему это важно, особенно в нашей сфере. В итоге у нас всего три человека отказалось, и то только потому, что у них медотвод. В остальных организациях, которые к нам присоединились, получилось примерно так же", – рассказал Артём Головачёв.

Кстати, никакой толпы ожидающих около автобуса не было. Все прививающиеся подходили по заранее составленному расписанию. Перед уколом все сотрудники заполняли специальные анкеты и могли сами выбрать вакцину: "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".

В числе первых прививку поставила управляющая баром "Крыша" Мария Фролова. По её мнению, сопротивление вакцинации в обществе происходит из-за недостатка профессиональной информации и слишком большого доверия источникам фейков.

"Я всегда ставила все прививки, с детства. Поэтому не вижу проблемы в том, чтобы поставить и от коронавируса. Да, мы все знаем, что у этой вакцины много противников. Мне кажется, что проблема в недостатке подробной информации. Пропаганды хватает, пугающих фейков от антипрививочников тоже очень много, а вот медицинских подробных разъяснений о препаратах и прививках недостаточно. А люди склонны копаться в интернете и верить всему, что видят там", – сказала Мария.

Отдохнули за полгода

Выездные массовые вакцинации от COVID-19 на предприятиях Алтайского края – это совместная инициатива регионального Минздрава, бизнеса и краевого управления по развитию предпринимательства.

"Выездные меры направлены на предотвращение всплеска заболеваемости коронавирусом и сохранение стабильной работы объектов отрасли потребительского рынка. Массовые вакцинации уже прошли в отдельных международных и региональных торговых сетях и планируются к проведению на крупных объектах общественного питания", – сообщил amic.ru начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Так, помимо сотрудников "Крыши" и ТЦ "Праздничный", прививки от коронавируса поставили и работники торговой сети товаров бытовой химии "НОВЭКС". Сейчас у выездной бригады медиков сформирована уже целая очередь из организаций, желающих вакцинироваться коллективно.

При этом в некоторых компаниях работников мотивируют выходными днями – после прививки предоставляются дополнительные дни к отпуску или даётся оплачиваемый выходной в день вакцинации.

Работники общепита отмечают, что ставят прививку не ради выходного. Главное, чтобы не повторился ужас прошлого года, когда несколько месяцев были закрыты многие предприятия: "Нам даже выходной в принципе и не очень-то нужен, мы уже полгода отдыхали в разгар пандемии", – пошутил один из барменов, выходя из автобуса после прививки.

Кстати, Медиагруппа "FM-Продакшн" и редакция amic.ru тоже со дня на день ждёт мобильный пункт вакцинации.

Как провести вакцинацию на предприятии?

Пригласить в офис или на производство мобильную бригаду медиков с вакциной от коронавируса просто: нужно обратиться с заявкой в отдел организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава по телефону: +7 (3852) 62-42-95. Главное условие: в организации должно быть не менее 20-ти сотрудников, готовых поставить прививку.



Кстати, сейчас в поликлиниках уже сформировались большие очереди из желающих вакцинироваться от COVID-19. В некоторых случаях записывают на три недели вперёд. А 22 июня в Алтайском крае от коронавируса привились более пяти тысяч человек – это рекордное число для региона с начала вакцинации.

Напомним, что для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить от коронавируса не менее 60% трудоспособного населения – в Алтайском крае это примерно 1,1 миллиона человек. Третья волна пандемии активно распространяется, поэтому медики торопятся прививать граждан, чтобы не допустить нового длинного неоплачиваемого отпуска.