Рекордное число жителей Алтайского края привили от коронавируса за сутки

22 июня в Алтайском крае от COVID-19 привились более пяти тысяч человек. Пока что это рекорд для региона за всё время вакцинации, сообщили amic.ru в министерстве здравоохранения. Из них в Барнауле прививки поставили порядка двух тысяч горожан.

С начала недели в край поступило около 25 тысяч доз "Спутника V". На днях ожидается поставка ещё 30 тысяч комплектов. Вся вакцина оперативно распределяется между медицинскими организациями.

"Людей, желающих обезопасить себя, становится всё больше. В связи с этим с 24 июня мы расширяем работу кабинетов с 08:00 до 20:00. Увеличиваем и время работы мобильных комплексов. Также открываем дополнительные прививочные кабинеты", – сказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через портал "Госуслуги" либо в кол-центре. Но в связи с увеличением потока желающих время ожидания в Барнауле сейчас составляет порядка трёх недель.

Жанна Вахлова добавила, что в сельской местности ажиотажа нет и вакцинироваться можно в день регистрации обращения на портале или на следующий день. Жители краевой столицы, которые не хотят ждать, могут поставить прививку в мобильных комплексах. Сделать это можно без предварительной записи.

Комплексы размещены возле ТЦ "Праздничный" (ул. Балтийская, 16) и около магазина "Мария-Ра" (пр. Красноармейский, 4). С 24 июня комплекс в центре перейдёт на график работы с 08:00 до 20:00. С 1 июля на тот же режим работы перейдёт мобильный комплекс возле "Праздничного".

Напомним, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек скончались, три пациента выздоровели. Общее число заболевших составляет 53 288 человек, в том числе 3593 ребёнка.