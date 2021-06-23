В Барнауле водитель "Лады" протаранил несколько авто и скрылся с места аварии

Горожане в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали об аварии, виновник которой скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл 23 июня на улице Матросова.

Водитель на чёрной "Ладе" на большой скорости протаранил припаркованный внедорожник, а тот, в свою очередь, врезался в стоящую рядом машину. Виновник аварии развернулся, посмотрел на результат своих действий и скрылся с места происшествия.

Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Это облегчит правоохранителям поиски горе-водителя.

"Написано заявление в полицию. Найти владельца дело времени. Может проснётся совесть и сам объявится", – написала горожанка.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в аварии на ж/д переезде на участке Зональный – Чемровка (в районе села Новая Чемровка) в Алтайском крае.