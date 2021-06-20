Муж и жена погибли в страшном ДТП с поездом в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Два человека погибли в аварии на ж/д переезде на участке Зональный – Чемровка (в районе села Новая Чемровка) в Алтайском крае. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Авария с участием грузового поезда произошла 20 июня в 15:50.

"Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом, – уточнили в ведомстве. – Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось".

В результате столкновения погибли муж и жена, находившиеся в машине. В транспортном средстве также сидели двое детей. Один из них получил лёгкие травмы, другой не пострадал.

Схода подвижного состава не допущено. Пассажирские поезда курсируют в соответствии с расписанием.

Напомним, в общей сложности в Алтайском крае автомобилисты попали в ДТП на железнодорожных переездах в 2020 году четыре раза.

Так, в июле пожарный автомобиль протаранил грузовой поезд на железнодорожном переезде в Тальменском районе. В аварии погибли два человека. Ещё двоих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.