Работники образования получили вакцину прямо на рабочем месте

В Барнауле более 1500 педагогов привились от коронавирусной инфекции. Некоторые из них получили вакцину прямо на рабочем месте. Об этом пишут "Вести Алтай".

Накануне процедуру прошли около 70 педагогов барнаульской школы № 126 и шести детских садов. Вакцинацию провели в мобильном прививочном пункте врачи 12-й городской больницы и Центра медицинской профилактики.

Работники образования перед процедурой в обязательном порядке сдали кровь на уровень холестерина, а также проверили работу сердца.

Несмотря на то, что педагоги входят в группу риска, они не сразу решаются на процедуру. Заместитель директора 126-й школы Татьяна Дёнкина рассказала, что поставить прививку решилась спустя некоторое время. Она объяснила, что это необходимая мера и учителя должны "быть готовы ко всему".

По последним данным краевого оперштаба, на утро 23 июня вакцинируются 298 692 человека. 53 062 из них получили первую инъекцию, 245 630 привиты полностью.