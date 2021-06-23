Работники образования получили вакцину прямо на рабочем месте

В Барнауле более 1500 педагогов привились от коронавирусной инфекции. Некоторые из них получили вакцину прямо на рабочем месте. Об этом пишут "Вести Алтай".
Накануне процедуру прошли около 70 педагогов барнаульской школы № 126 и шести детских садов. Вакцинацию провели в мобильном прививочном пункте врачи 12-й городской больницы и Центра медицинской профилактики.
Работники образования перед процедурой в обязательном порядке сдали кровь на уровень холестерина, а также проверили работу сердца.
Несмотря на то, что педагоги входят в группу риска, они не сразу решаются на процедуру. Заместитель директора 126-й школы Татьяна Дёнкина рассказала, что поставить прививку решилась спустя некоторое время. Она объяснила, что это необходимая мера и учителя должны "быть готовы ко всему".
По последним данным краевого оперштаба, на утро 23 июня вакцинируются 298 692 человека. 53 062 из них получили первую инъекцию, 245 630 привиты полностью.
Комментарии