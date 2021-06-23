Осталось 1,5 месяца. Когда новая волна COVID-19 достигнет пика в Алтайском крае

Пик заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае ждут через 1,5 месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью телеканалу "Россия 1". По его словам, "взрывной рост" придётся на конец июля. Попов подчеркнул, что в последние недели ситуация с коронавирусом в Алтайском крае резко ухудшилась. В госпиталях сейчас разворачивают дополнительные койки.

При этом министр здравоохранения отметил, что в этот раз ковидом чаще болеют молодые – в возрасте 20-49 лет. И заболевание проходит очень тяжело.

"Среди молодого поколения течение заболевания стало более тяжёлым. Таким образом, молодые люди всё чаще попадают в реанимационное отделение", – заметил он.

Насколько всё стало хуже?

Рост заболеваемости в Алтайском крае фиксируют с конца прошлой недели, сообщил министр.

"В течение последних трёх дней мы видим интенсивный рост заболеваемости в Барнауле. Наши соседи – Новосибирская и Кемеровская области – серьёзно приросли по показателям заболеваемости, это касается и Республики Алтай. Нам приходится возвращать ковидные госпитали, увеличивать их мощность, разворачивать дополнительные койки", – сказал Попов.

По его словам, в крайне тяжёлом состоянии в реанимационном отделении находятся около 100 человек. В тяжёлом состоянии – около 200 человек.

Всего лишь за одну неделю количество тяжелобольных в крае увеличилось в 1,5 раза.

"Мы видим, что эпидемия разворачивается с новой силой в регионе. По данным Роспотребнадзора, в нашем крае штаммы индийские, африканские, британские – все из них у нас есть", – рассказал Попов.

Он уточнил, что на пике заболеваемости в регионе осенью 2020 года разворачивалось около шести тысяч коек (ровно 28% всего коечного комплекса), сейчас – 1392, когда неделю назад их было 822.

А как продвигается вакцинация?

В Алтайском крае не успевают создать коллективный иммунитет. Министр отметил, что для этого должно быть привито 1,1 млн человек (60% от всего взрослого населения). По данным оперштаба, на сегодняшний день прививается чуть больше 290 тысяч человек, завершили вакцинацию чуть больше 243 тысяч человек.

Попов подчёркивает, что вакцина действует на все штаммы коронавируса, в том числе и на новые.

Напомним, 22 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией: возвращаются ограничения на массовые мероприятия и на работу культурных и спортивных объектов.