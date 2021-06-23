В Бурятии вводят локдаун из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки. Ограничения продлятся с 27 июня по 11 июля, сообщает оперштаб региона.

Власти на две недели запретят деятельность всех предприятий, за исключением продуктовых магазинов, аптек, ЖКХ. Также будут работать общественный транспорт, СМИ.

Кроме того, по решению оперштаба детям до 14 лет можно будет выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Ограничивают допуск в места массового отдыха, в том числе и на озера Байкал и Щучье.

Специалисты предполагают, что ужесточения помогут переломить ситуацию, которая ухудшается пятую неделю подряд.

Согласно статистике, на 23 июня в Бурятии зарегистрировано 42 435 больных COVID-19, из них 258 — за последние сутки. Умерли от коронавируса 1 066 человек, из них 20 за последние сутки. На данный момент в стационарах проходят лечение 2 866 пациентов.

Отметим, 22 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о запрете на проведение массовых мероприятий и ограничил работу театров и кинотеатров в регионе.