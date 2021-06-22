Третья волна. Какие запреты вновь ввели в Алтайском крае из-за коронавируса?

В Алтайском крае вновь ужесточают ограничения из-за третьей волны коронавируса. Губернатор региона Виктор Томенко подписал 22 июня указ, который вводит запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивает работу театров и кинотеатров в Алтайском крае. Что конкретно запретили и когда указ вступает в силу, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Не все, но многие. Под запретом оказались массовые мероприятия в регионе, в которых участвуют более тысячи человек. Таково распоряжение губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Поэтому, скорее всего, большая часть концертов и выступлений, назначенных на ближайшее время, не состоится. Жители Алтайского края уже начали получать сообщения о переносе некоторых мероприятий на неопределённый срок. Например, на более поздний срок перенесли концерт Евгения Маргулиса, Олега Митяева, Нурлана Сабурова и группы Nazareth.
В регионе по-прежнему действует масочный режим. Средства защиты необходимо носить в любых учреждениях торговли и сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, общественном транспорте, на остановках, парковках, в лифтах и в иных местах массового пребывания людей. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Предпринимателям запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок. На входе в помещение должна быть предоставлена возможность обработки рук антисептиками и организован дезинфекционный режим на всех объектах.
Работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удалённый либо посменный режим работы, чтобы снизить скопление людей в общественном транспорте.
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