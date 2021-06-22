Третья волна. Какие запреты вновь ввели в Алтайском крае из-за коронавируса?

Получается, все развлекательные мероприятия в крае отменят?

Не все, но многие. Под запретом оказались массовые мероприятия в регионе, в которых участвуют более тысячи человек. Таково распоряжение губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Поэтому, скорее всего, большая часть концертов и выступлений, назначенных на ближайшее время, не состоится. Жители Алтайского края уже начали получать сообщения о переносе некоторых мероприятий на неопределённый срок. Например, на более поздний срок перенесли концерт Евгения Маргулиса, Олега Митяева, Нурлана Сабурова и группы Nazareth.