Интернет помнит всё. Россиянам рассказали, о чём нельзя писать в соцсетях

Любое неосторожное высказывание или действие в соцсетях может повлечь за собой серьёзную ответственность. Об этом сообщил создатель цифровой платформы для анализа больших данных "Глаз Бога" Евгений Антипов, пишет "Прайм".

"Если раньше соцсети давали нам возможность самовыражения, вплоть до шуток и троллинга, давали возможность быть смелее, то сейчас записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документы", – отметил Антипов.

Он добавил, что оставленные в Сети данные будут храниться там как минимум три года. При этом стать анонимным, изменив имя и фамилию в соцсети, не получится: заинтересованные лица моментально вычислят автора по привязанному к аккаунту номеру телефона.

Эксперт рекомендовал осторожнее высказываться в Сети о политике, религии, секс-меньшинствах, гендерной идентификации, теориях заговора, феминизме и бодипозитиве. Кроме того, даже шуточное сообщение "убейся ап стену" сейчас могут расценить, как склонение к суициду.

Ранее директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе. Специалист отмечал, что в большинстве случаев люди сами оставляют о себе информацию, активно используя социальные сети.