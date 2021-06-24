Валентина Матвиенко жёстко раскритиковала власти Горного Алтая

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко 23 июня на пленарном заседании палаты в рамках "Часа субъекта РФ" обрушилась с критикой на власти Горного Алтая. Она обратила внимание на целый ряд проблем, которые до сих пор остаются нерешёнными.

Как сообщает senatinform.ru, спикер сената недоумевает, почему тарифы на электроэнергию в республике – одни из самых высоких в Сибири, а само хозяйство при этом "последние 25 лет не ремонтировалось".

Также Матвиенко обратила внимание на плачевное состояние дорог и крайне низкие темпы газификации. По её словам, на Алтае требуют ремонта 77,4% проезжих частей, а доступ к природному газу имеют только 6,2% населения.

"В период ограничений приток туристов в регион значительно вырос. Но при этом выросли и цены на проживание в гостиницах и другие услуги, – подчеркнула председатель Совета Федерации. – Алтай иногда называют русской Швейцарией, но это не значит, что и цены там должны быть швейцарские".

Спикер верхней палаты парламента уверена, что в республике необходимо развивать авиацию для снижения дороговизны поездок, повышать уровень сервиса, развивать экотуризм и агротуризм. По её словам, на федеральном уровне есть соответствующие меры поддержки и властям региона нужно ими воспользоваться.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по сдерживанию тарифов на электроэнергию в Сибири и на Дальнем Востоке.