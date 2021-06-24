Валентина Матвиенко жёстко раскритиковала власти Горного Алтая

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко 23 июня на пленарном заседании палаты в рамках "Часа субъекта РФ" обрушилась с критикой на власти Горного Алтая. Она обратила внимание на целый ряд проблем, которые до сих пор остаются нерешёнными.
Как сообщает senatinform.ru, спикер сената недоумевает, почему тарифы на электроэнергию в республике – одни из самых высоких в Сибири, а само хозяйство при этом "последние 25 лет не ремонтировалось".
Также Матвиенко обратила внимание на плачевное состояние дорог и крайне низкие темпы газификации. По её словам, на Алтае требуют ремонта 77,4% проезжих частей, а доступ к природному газу имеют только 6,2% населения.
"В период ограничений приток туристов в регион значительно вырос. Но при этом выросли и цены на проживание в гостиницах и другие услуги, – подчеркнула председатель Совета Федерации. – Алтай иногда называют русской Швейцарией, но это не значит, что и цены там должны быть швейцарские".
Спикер верхней палаты парламента уверена, что в республике необходимо развивать авиацию для снижения дороговизны поездок, повышать уровень сервиса, развивать экотуризм и агротуризм. По её словам, на федеральном уровне есть соответствующие меры поддержки и властям региона нужно ими воспользоваться.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по сдерживанию тарифов на электроэнергию в Сибири и на Дальнем Востоке.
Комментарии
Валентина Матвиенко жестко раскритиковала власти Горного Алтая-------------И ЧЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С полетаева спросите.
А они себе сами устанавливают цены на электроэнергию? Может нужно с других спрашивать? У нас излишки ээ в огромных количествах уходят в Китай, а себе не можем сделать нормальные цены.
погрозила пальчиком))))
Надо развивать вертолётный туризм (конный уже развит).Тогда дорогие гости из Москвы и Санкт- Петербурга побыстрее могут спуститься на вертолёте с гор и поскакать на лошадях в поле вдоль сельхозугодий.Это освободит им время на другие развлечения во время отдыха.
неззя московским гостям на кониках скакать.. они офисные опы все разобьют
озвученные Матвиенко проблемы разве зависят от властей региона?
Собака лает, караван идет