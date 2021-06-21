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Путин поручил сдержать рост тарифов на электричество в Сибири

, ИА "Амител"
Президент ожидает доклад на эту тему от премьер-министра
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по сдерживанию тарифов на электроэнергию в Сибири и Дальнем Востоке. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

"Подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с обеспечением энергоснабжения участков железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", – говорится в нём.

Доклад должен быть подготовлен до 1 июля 2021 года. Ответственным за это назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Стоимость электроэнергии в России выросла до максимальных значений за последние пять лет. При этом спрос снизился до рекордно низкого за последнее десятилетие показателя.

Вместе с тем текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, утверждает замруководителя направления "Климат и зелёная энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Напомним, что с 1 июля на территории Алтайского края будут действовать новые тарифы на электроэнергию. Для городских жителей, которые не пользуются электроплитами, цена составит 4,29 руб/кВт⋅час, для горожан с электроплитами – 3,5 руб/кВт⋅час, для сельского населения – 3,36 руб/кВт⋅час.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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