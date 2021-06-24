Большинство россиян одобрили снижение скорости до 30 км/ч в городах

59% россиян поддерживают снижение допустимой скорости на улицах городов до 30 км/ч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проведённого сервисом Superjob.
"Каждый четвёртый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населённых пунктов, 34% – на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян", – говорится в исследовании.
Среди водителей ограничение скорости на всех улицах поддержали 19%, на отдельных – 37%. Среди тех, кто не водит автомобиль, идею о введении такой скорости на всех улицах и на некоторых участках поддержали по 31% опрошенных.
Исследователи также выяснили, что в регионах активнее поддерживают снижение скорости на всех улицах, чем в Санкт-Петербурге и Москве, – 26%, 25% и 24% соответственно, а также 35%, 34% и 31% – на отдельных улицах.
Ранее ГИБДД поддержала снижение скорости в городах с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако в ведомстве посчитали, что ограничения должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы.
Комментарии
да давайте все пешком ходить начнем да и все
Почему бы не сделать проще — в пределах населённых пунктов везде максимум 40 км/ч, а около школ, детских садов, поликлиник, например, 15?
Давно пора. И на трассах снизить до 70 км/ч ! Нет у нас дорог и пешеходных велодорожек! Количество смертей в ДТП снизится!
Среди водителей ограничение скорости на всех улицах поддержали 19%
Среди тех, кто не водит автомобиль, идею о введении такой скорости на всех улицах и на некоторых участках поддержали по 31% опрошенных
отсюда видно кто это поддерживает. Люди не понимают, что они будут намного дольше добираться из пункта А в пункт Б.
Я не поддерживаю увеличение скоростного режима в черте города, но текущих ограничений вполне достаточно. Нужно поднимать культуру вождения у водителей и культуру поведения пешеходов на проезжей части.
24.06.2021 10:57
гость
И на трассах снизить до 70 км/ч !
не учитываете время в пути из одного населенного пункта в другой? В готовы до ближайшего города ехать дольше.
Сказочники, то 80% Россиян одобряют пожизненное ношение масок, то большинство снижение скорости в 2 раза... Сами чиновники то будут ездить с ветерком... Где все эти пи...лы с таких опросов прячутся.....
ВСЕ текущие попытки снизить скорость на дорогах общего пользования направлены только на увеличение собирательности штрафов с водителей.
И что теперь, пол жизни в машине проводить? Кстати, тут проехался с компом и обнаружил, что расход топлива при низкой скорости (л/100км) получается больше чем на нормальной. А отсюда и выбросы соответственно тоже...
это полумеры. надо хотя бы до скорости пешехода снизить. чтобы полностью исключить наезды
Глупость несусветная. Абсолютно неисполнимые фантазии. Вместо того, что бы заниматься транспортной инфраструктурой, давайте будем передвигаться со скоростью гужевого транспорта. Это для современного автомобиля не исполнимо чисто технически, не говоря о падении трафика.
расход топлива при низкой скорости (л/100км) получается больше чем на нормальной
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это еще от автомобиля зависит. а вообще минимальный расход будет на минимальной скорости, на которой можно ехать на высшей передаче
то есть на механике если 5 передач, то надо ехать на 5-й в районе 50км/ч.
убивать двигатель и расходовать меньше 4 литров на 100
а вообще надо пересаживаться на электромобили. тот на малых скоростях экономичен
Это для современного автомобиля не исполнимо чисто технически
сожги ВУ и пепел их развей .
Стаж вождения более 30 лет. Три аварии, все не по моей вине, но... все при скорости ниже 30 км/час. Два раза в меня перестроились, а один раз я въехал в перестраивающегося. Причем, двигайся я со скоростью 60 км/час, я бы просто успел среагировать и не допустить ДТП, т.к. не отвлекался бы и был сконцентрирован на управлении автомобилем, а не настройкой приемника и разговорами с женой. При низкой скорости начинаешь больше отвлекаться, повышается усталость и снижается реакция.
А какое отношение сервис по поиску работы имеет к дорожному движению? А в наших гаражах 100 % за снятие всех скоростных ограничений. Чей опрос более справедлив?
За снижение. Сколько там щас, 23 тыс. погибших за год в ДТП, будет в районе 10-15. Куча народа не лишится жизни в самом расцвете сил.
Правила ДД писались годами и они достаточны.
Снизить скорость на участке, можно с помощью соответствующих знаков и камер фотофиксации.
Все эти опросы - за уши притянуты.
Правильное и грамотное решение . Если ехать спокойно со скоростью 40 км.час в городе то приедешь на место на 5 минут позже это безопасней % на 30 , а это важно. Не фиг в городе гонять выпучив глаза с музыкой из таза бум бум бум.
опрашивали ДПСников похоже)
24.06.2021 11:57
Гога
Достаточны для того, чтобы на дорогах гибло 20000 человек в год и страна была в мировом топе по смертности на дорогах.
Никакой соответствующий знак и камера фотофиксации не может нажать на педаль тормоза. Это делает водитель, который в свою очередь имеет привычку игнорировать как знаки так и камеры. Единственное что его заставит снизить скорость это физическое препятствие на дороге и угроза повредить автомобиль.
А ты рассуждаешь формально, как безграмотный российский чиновник.