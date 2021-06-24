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Новости

Большинство россиян одобрили снижение скорости до 30 км/ч в городах

, ИА "Амител"
В регионах активнее поддерживают ограничение, чем в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

59% россиян поддерживают снижение допустимой скорости на улицах городов до 30 км/ч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проведённого сервисом Superjob.

"Каждый четвёртый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населённых пунктов, 34% – на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян", – говорится в исследовании.

Среди водителей ограничение скорости на всех улицах поддержали 19%, на отдельных – 37%. Среди тех, кто не водит автомобиль, идею о введении такой скорости на всех улицах и на некоторых участках поддержали по 31% опрошенных.

Исследователи также выяснили, что в регионах активнее поддерживают снижение скорости на всех улицах, чем в Санкт-Петербурге и Москве, – 26%, 25% и 24% соответственно, а также 35%, 34% и 31% – на отдельных улицах.

Ранее ГИБДД поддержала снижение скорости в городах с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако в ведомстве посчитали, что ограничения должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.06.2021 10:53
- гость -

да давайте все пешком ходить начнем да и все

24.06.2021 10:56
Виктор

Почему бы не сделать проще — в пределах населённых пунктов везде максимум 40 км/ч, а около школ, детских садов, поликлиник, например, 15?

24.06.2021 10:57
гость

Давно пора. И на трассах снизить до 70 км/ч ! Нет у нас дорог и пешеходных велодорожек! Количество смертей в ДТП снизится!

24.06.2021 10:59
Гость

Среди водителей ограничение скорости на всех улицах поддержали 19%
Среди тех, кто не водит автомобиль, идею о введении такой скорости на всех улицах и на некоторых участках поддержали по 31% опрошенных

отсюда видно кто это поддерживает. Люди не понимают, что они будут намного дольше добираться из пункта А в пункт Б.
Я не поддерживаю увеличение скоростного режима в черте города, но текущих ограничений вполне достаточно. Нужно поднимать культуру вождения у водителей и культуру поведения пешеходов на проезжей части.

24.06.2021 11:02
Гость

24.06.2021 10:57
гость

И на трассах снизить до 70 км/ч !

не учитываете время в пути из одного населенного пункта в другой? В готовы до ближайшего города ехать дольше.

24.06.2021 11:03
Владимир

Сказочники, то 80% Россиян одобряют пожизненное ношение масок, то большинство снижение скорости в 2 раза... Сами чиновники то будут ездить с ветерком... Где все эти пи...лы с таких опросов прячутся.....

24.06.2021 11:05
Гость

ВСЕ текущие попытки снизить скорость на дорогах общего пользования направлены только на увеличение собирательности штрафов с водителей.

24.06.2021 11:05
- гость -

И что теперь, пол жизни в машине проводить? Кстати, тут проехался с компом и обнаружил, что расход топлива при низкой скорости (л/100км) получается больше чем на нормальной. А отсюда и выбросы соответственно тоже...

24.06.2021 11:06
гiсть

это полумеры. надо хотя бы до скорости пешехода снизить. чтобы полностью исключить наезды

24.06.2021 11:08
механик

Глупость несусветная. Абсолютно неисполнимые фантазии. Вместо того, что бы заниматься транспортной инфраструктурой, давайте будем передвигаться со скоростью гужевого транспорта. Это для современного автомобиля не исполнимо чисто технически, не говоря о падении трафика.

24.06.2021 11:09
гiсть

расход топлива при низкой скорости (л/100км) получается больше чем на нормальной
---
это еще от автомобиля зависит. а вообще минимальный расход будет на минимальной скорости, на которой можно ехать на высшей передаче
то есть на механике если 5 передач, то надо ехать на 5-й в районе 50км/ч.
убивать двигатель и расходовать меньше 4 литров на 100
а вообще надо пересаживаться на электромобили. тот на малых скоростях экономичен

24.06.2021 11:10
- гость -

Это для современного автомобиля не исполнимо чисто технически

сожги ВУ и пепел их развей .

24.06.2021 11:18
- гость -

Стаж вождения более 30 лет. Три аварии, все не по моей вине, но... все при скорости ниже 30 км/час. Два раза в меня перестроились, а один раз я въехал в перестраивающегося. Причем, двигайся я со скоростью 60 км/час, я бы просто успел среагировать и не допустить ДТП, т.к. не отвлекался бы и был сконцентрирован на управлении автомобилем, а не настройкой приемника и разговорами с женой. При низкой скорости начинаешь больше отвлекаться, повышается усталость и снижается реакция.

24.06.2021 11:37
- гость -

А какое отношение сервис по поиску работы имеет к дорожному движению? А в наших гаражах 100 % за снятие всех скоростных ограничений. Чей опрос более справедлив?

24.06.2021 11:47
- гость -

За снижение. Сколько там щас, 23 тыс. погибших за год в ДТП, будет в районе 10-15. Куча народа не лишится жизни в самом расцвете сил.

24.06.2021 11:57
Гога

Правила ДД писались годами и они достаточны.
Снизить скорость на участке, можно с помощью соответствующих знаков и камер фотофиксации.
Все эти опросы - за уши притянуты.

24.06.2021 12:06
- гость -

Правильное и грамотное решение . Если ехать спокойно со скоростью 40 км.час в городе то приедешь на место на 5 минут позже это безопасней % на 30 , а это важно. Не фиг в городе гонять выпучив глаза с музыкой из таза бум бум бум.

24.06.2021 12:06
- гость -

опрашивали ДПСников похоже)

24.06.2021 12:13
АБОРИГЕН

24.06.2021 11:57
Гога
Достаточны для того, чтобы на дорогах гибло 20000 человек в год и страна была в мировом топе по смертности на дорогах.
Никакой соответствующий знак и камера фотофиксации не может нажать на педаль тормоза. Это делает водитель, который в свою очередь имеет привычку игнорировать как знаки так и камеры. Единственное что его заставит снизить скорость это физическое препятствие на дороге и угроза повредить автомобиль.
А ты рассуждаешь формально, как безграмотный российский чиновник.

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