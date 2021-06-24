Большинство россиян одобрили снижение скорости до 30 км/ч в городах

59% россиян поддерживают снижение допустимой скорости на улицах городов до 30 км/ч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет, проведённого сервисом Superjob.

"Каждый четвёртый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населённых пунктов, 34% – на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян", – говорится в исследовании.

Среди водителей ограничение скорости на всех улицах поддержали 19%, на отдельных – 37%. Среди тех, кто не водит автомобиль, идею о введении такой скорости на всех улицах и на некоторых участках поддержали по 31% опрошенных.

Исследователи также выяснили, что в регионах активнее поддерживают снижение скорости на всех улицах, чем в Санкт-Петербурге и Москве, – 26%, 25% и 24% соответственно, а также 35%, 34% и 31% – на отдельных улицах.

Ранее ГИБДД поддержала снижение скорости в городах с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако в ведомстве посчитали, что ограничения должны быть индивидуальными и обоснованными для каждой улицы.