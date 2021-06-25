Кухня вкусных впечатлений: в Барнауле открыли доставку еды высокого качества

Новая сеть доставки еды Kirimati открылась в Барнауле на Малахова, 134а к. 2. Здесь можно заказать пиццу, пасту, роллы и другие блюда, приготовленные на ресторанном уровне – от выбора продуктов до подачи.

Один из главных принципов кухни Kirimati – отказ от усилителей вкуса и добавок, продлевающих сроки хранения. Поэтому гостей приятно удивят натуральный вкус и высокое качество еды. Кроме того, повара Kirimati сами готовят тесто для пиццы, мясные бульоны для супов, соусы для пиццы и роллов. Чизкейки и другие десерты – также собственного приготовления.

А читатели amic.ru могут выиграть сертификат на две тысячи рублей в Kirimati и первыми насладиться "кухней вкусных впечатлений". Следите за новостями в инстаграм-аккаунте.

В меню гостям предлагают известные позиции из разных кухонь мира – итальянской, паназиатской, японской и других. Вы сможете заказать как тайский том ям, так и русскую солянку, привычный греческий салат или необычный с чукой, хрустящую римскую пиццу или на домашнем тесте.

Пока ждёте заказ, вы сможете наблюдать, как его готовят: часть кухни вписана в интерьер и открыта для взглядов гостей. В Kirimati нет секретов, как и из чего готовится еда. Единственный секрет, который остаётся у сети – это название. Что означает слово Kirimati, создатели заведения не раскрывают.

Пока точка на Малахова, 134а к. 2 – единственная в Барнауле, но уже готовятся к открытию точки на Космонавтов, 17 и Попова, 134. Актуальные условия доставки можно узнать на сайте.

Сеть доставки еды Kirimati

Адрес: Малахова, 134а к. 2, ЖК "Рубин"

Телефон доставки 8(3852)58-33-33

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