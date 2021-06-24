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В Барнауле оцепили парикмахерскую и автомагазин из-за сообщения о "бомбе"

, ИА "Амител"
Неизвестный позвонил в компанию и предупредил об угрозе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Кинологи проверили здание на улице Калинина после сообщения о "минировании" объекта, сообщает "Комсомольская правда". Никаких взрывных устройств не обнаружено.

В строении № 10, которое оцепили из-за угрозы, располагаются автомагазин и парикмахерская. Владелец последней рассказал, что сообщение поступило посредством телефонного звонка.

"Поступил звонок от неизвестного о минировании, якобы ему пришло такое сообщение на почту, – уточнил руководитель компании. – Приехали кинологи, опрашивали сотрудников, видели ли те подозрительных лиц вчера или сегодня".

Напомним, двумя неделями ранее участок улицы оцепили из-за подозрительного чемодана в Барнауле. На месте работала кинологическая служба.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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