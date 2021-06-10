Участок улицы оцепили из-за подозрительного чемодана в Барнауле

На улице 80-й Гвардейской Дивизии возле дома № 29/2 заметили подозрительный чемодан. На место обнаружения вызвали полицейских, которые временно оцепили участок.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", на месте работали сотрудники кинологической службы. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что в феврале полиция оцепляла здание алтайской службы судебных приставов в Барнауле из-за сообщения о минировании. Звонок поступил от неизвестного, который сразу же бросил трубку. Тогда людей экстренно эвакуировали.

Позднее ФСБ задержала мужчину, который сообщил о бомбе. Звонившим оказался житель Новосибирска. Злоумышленник объяснил, что на телефон доверия приставов он позвонил из-за ареста имущества, однако ему долго не отвечали. В этот момент он смотрел боевик, и когда ему не ответили, он "на эмоциях" сообщил о минировании здания.