Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Вакцинация от коронавируса остается добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать — он просто должен перестать работать в сфере услуг", — цитирует "Интерфакс" слова представителя Кремля.
По его словам, в таком случае человеку следует искать новую работу в другой сфере, где прививка необязательна.
"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии", – подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, такие меры обусловлены текущей эпидобстановкой, а главы регионов реализуют свои особые полномочия.
Как ранее стало известно, оперштаб Москвы заявил об обязанности работодателей отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться от коронавируса. Во время отстранения работнику не начисляется зарплата, а также не будет считаться стаж, дающий право на оплачиваемый отпуск. При этом начальник вправе предложить такому сотруднику удалённую работу, добавили в штабе.
Комментарии
усатый определенно умеет завоевывать популярность
Вот как поворачивает ситуацию, что виноват народ, якобы не желающий прививаться. А где вакцина? Записаться на вакцинацию невозможно, по телефону очередь на три недели, В мобильных пунктах дичайшие очереди, и тоже по записи, которую организуют желающие привиться. Чтобы попасть на прививку, приходить к пункту надо с восходом солнца.
Сами провалили вакцинацию, не обеспечив необходимым количеством вакцины, а теперь во всем отдуваться будет народ.