Песков заявил, что избегающим вакцинации придется искать новую работу

Вакцинация от коронавируса остается добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать — он просто должен перестать работать в сфере услуг", — цитирует "Интерфакс" слова представителя Кремля.

По его словам, в таком случае человеку следует искать новую работу в другой сфере, где прививка необязательна.

"Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, такие меры обусловлены текущей эпидобстановкой, а главы регионов реализуют свои особые полномочия.

Как ранее стало известно, оперштаб Москвы заявил об обязанности работодателей отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться от коронавируса. Во время отстранения работнику не начисляется зарплата, а также не будет считаться стаж, дающий право на оплачиваемый отпуск. При этом начальник вправе предложить такому сотруднику удалённую работу, добавили в штабе.