Москвичей будут отстранять от работы за отказ от вакцинации

Работодатель обязан отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться от коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение оперативного штаба Москвы.
"Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний", – разъяснили в столичном оперштабе.
Во время отстранения работнику не начисляется зарплата, а также не будет считаться стаж, дающий право на оплачиваемый отпуск. При этом начальник вправе предложить такому сотруднику удалённую работу, добавили в штабе.
В случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников ему будет грозить приостановка работы на 90 суток.
Ранее в оперштабе заявили, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса.
Комментарии
Скоро Москва колом встанет! СтОит не выйти на работу работникам общественного транспорта, такси, общепита и двух дней Москва не продержится! Какие там 3 месяца!)))
если москвичей отстранят, на их место приедут работники из других регионов)
24.06.2021 14:24
гiсть
На их место они не могут приехать, работников же не увольняют!
24.06.2021 14:18
- гость -
Отстранить работников транспорта - и 80% работников других отраслей автоматически отстранятся на несколько часов в день)
А вобще эта идея полный дурдом. Вот от поездок в другие регионы отстранять надо точно, чтоб заразу по стране не развозили.
Ну что? Ещё не понятно?
На их место они не могут приехать, работников же не увольняют!
----
ааа, понятно)
хитрый ход
А вобще эта идея полный дурдом.
Нет уж ,пусть попробуют!))) Воплотят в жизнь, так сказать) Очень хочется на это посмотреть)))
Кстати , колом не только Москва встанет, но и Подмосковье, которое поголовно работает в Москве)
В Барнауле организовали туры выходного дня в Белокуриху
?! А как же страшная третья волна?)
Если бы не выборы осенью в госдуму, власти бы уже начали избивать палками тех кто не привился. А сейчас рейтинги так называемой партии власти столь низкие, что ронять их дальше крайне не популярными мерами власть уже не решается. Эта принудиловка уже добивает остатки поддержки даже среди так называемого ядерного электората.
Власть совершила очередную ошибку. Это неизбежно когда нет конкуренции, возникает деградация. Надо идти на выборы и выносить этих идиотов. Двадцати лет было более чем достаточно.
А какие юридические основания есть для данной процедуры? ТК вроде ни кто не отменял.
А за принудительную постановку прививки власти какую ответственность несут вслучае если поциенту от этого станет хуже? Или "вам не повезло" - и на этом всё?
Полный криминал!!! Со стороны властей!
Оперштаб Москвы дал пояснения по контролю за обязательной вакцинацией:
• в случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников будет грозить приостановка работы на 90 суток;
• контроль будет проводиться в форме сплошных проверок;
• к сфере торговли, где должны быть привиты 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но также оптовая и дистанционная;
• сотрудники на «удаленке» и привлеченные на договоры самозанятые включаются в общий штат при определении доли вакцинированных;
• выполнение показателя в 60% привитых сотрудников в Москве будет фиксироваться автоматически;
• тем, кто привит или имеет справку с антителами, все равно нужно работать в масках и перчатках.
24.06.2021 14:46
гость
В том то и прикол, что нет таких оснований! Аргумент от начальника : нам сверху так сказали сделать - в суде точно не пройдет!
А как же страшная третья волна?)
ничего личного... просто бизнЕс
А что удобно-сначала согнать четвертую часть населения в одну географическую точку, а потом делать с ней что вздумается: колоть прививками, лишать работы... Что дальше товарищи?? физическая расправа???
24.06.2021 14:43
АБОРИГЕН
Если бы не выборы осенью в госдуму, власти бы уже начали избивать палками тех кто не привился. А сейчас рейтинги так называемой партии власти столь низкие, что ронять их дальше крайне не популярными мерами власть уже не решается.
Как вшивый про баню, абориген всё к смене власти сведёт. В ЕС не хочешь посвергать правительства. Там тоже не всё хорошо, а это другое, там демократия))
"Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний", – разъяснили в столичном оперштабе.
В каком это законе прописано, это преступление против граждан и надо возбуждать уголовные дела против руководителей.
Время проявить гражданскую солидарность и всем отказаться от прививок.
Основания для отстранения от работы есть и вполне законные.
24.06.2021 15:03
- гость -
А поподробнее с этого места можно? Какое Постановление, не противоречащее Федеральному Закону, об этом говорит?
24.06.2021 14:47
- гость -
"А за принудительную постановку прививки власти какую ответственность несут вслучае если поциенту от этого станет хуже? Или "вам не повезло" - и на этом всё?"
От этого подстраховались стандартным методом. Каждый пациент перед введением вакцины даёт расписку о понимании рисков, которые он полностью берёт на самого себя.
последний опрос: обязательную вакцинацию поддерживают 49% граждан. Не поддерживают 30%. Безразличны 16%.
77% участников исследования ВЦИОМ знают о приказе чиновников Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию. В первый раз об этом услышали 22% опрошенных, среди них большую часть составляли молодые люди (30%).
Как известно, Путин несколько раз подтверждал что вакцинация необходима, но должна быть ДОБРОВОЛЬНОЙ! Компрадоры в т.ч. из партии власти (неважно откуда) наступая единым фронтом пытаются сломать последний рубеж обороны суверенитета. 30 июня будет решающий бой. Всё зависит на чьей стороне будет народ.