Москвичей будут отстранять от работы за отказ от вакцинации

Работодатель обязан отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться от коронавируса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение оперативного штаба Москвы.

"Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний", – разъяснили в столичном оперштабе.

Во время отстранения работнику не начисляется зарплата, а также не будет считаться стаж, дающий право на оплачиваемый отпуск. При этом начальник вправе предложить такому сотруднику удалённую работу, добавили в штабе.

В случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников ему будет грозить приостановка работы на 90 суток.

Ранее в оперштабе заявили, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса.