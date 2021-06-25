Главный внештатный эпидемиолог Минздрава призвал вакцинировать детей от COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико призвал вакцинировать детей от коронавируса. По его словам, они являются источником риска для остальных людей, поскольку переносят инфекцию бессимптомно.

"Мы знаем хорошо, что (дети, – прим. ред.) переносят инфекцию легко, стёрто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", – цитирует его слова РИА Новости.

Отдельно академик подчеркнул, что расширение возрастных групп, которые подлежат вакцинации от коронавируса, неизбежно.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса остаётся добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой отрасли.