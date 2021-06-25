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Новости

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава призвал вакцинировать детей от COVID-19

, ИА "Амител"
По словам Николая Брико, они представляют угрозу для окружающих, поскольку болеют COVID-19 бессимптомно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико призвал вакцинировать детей от коронавируса. По его словам, они являются источником риска для остальных людей, поскольку переносят инфекцию бессимптомно.

"Мы знаем хорошо, что (дети, – прим. ред.) переносят инфекцию легко, стёрто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", – цитирует его слова РИА Новости.

Отдельно академик подчеркнул, что расширение возрастных групп, которые подлежат вакцинации от коронавируса, неизбежно.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса остаётся добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой отрасли.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.06.2021 08:20
- гость -

Вот интересно, когда все возможные способы получение денег из covid-19 иссякнут, появится covid-20?

25.06.2021 08:21
- гость -

Правильно! К пришествию Мошиаха от всех ненужных нада избавиться? Им не место в новом дивном мире так?

25.06.2021 08:25
- гость -

Надежда Жолобак "Когда вакцинирование может запускать процесс самоуничтожения клеток"

25.06.2021 08:30
- гость -

25.06.2021 08:25
- гость -
Надежда Жолобак "Когда вакцинирование может запускать процесс самоуничтожения клеток"

Только что слышал от одного интернет одарённого, что, кто вакцинирован, тот умрет в течении 2 лет, с вакциной программу уничтожения ставят. Что у народа в головах?

25.06.2021 08:32
- гость -

25.06.2021 08:30
- гость -


Только что слышал от одного интернет одарённого, что, кто вакцинирован, тот умрет в течении 2 лет, с вакциной программу уничтожения ставят. Что у народа в головах?
---

Там маленько другая тема

25.06.2021 08:42
- гость -

25.06.2021 08:30
- гость -
Только что слышал от одного интернет одарённого, что, кто вакцинирован, тот умрет в течении 2 лет, с вакциной программу уничтожения ставят.

Ну дак как раз вспышка в лебеде сверхновой ожидается где-то в течении следующего года, которая по приданиям или там ихнему пророчеству есть предвестник пришествия Мошиаха.

25.06.2021 08:50
- гость -

25.06.2021 08:32
- гость -
Там маленько другая тема

Разбираться не будут "Когда вакцинирование может запускать процесс самоуничтожения клеток" Остальное домыслят

25.06.2021 08:56
- гость -

Вакцина не защищает от заражения, она помогает легко справиться с болезнью, в том числе безсимптомно.
Вакцинированных обязывают носить маски, т.к. они потенциально заразны.
В чем цинус привития и так легко и безсимпомно болеющих детей не понятно

25.06.2021 08:59
- гость -

Как сказала Алина Лушавина: «Своими действиями мы разоблачаем Минздрав и их обман людей» Вакцины не были исследованы должным образом, что нарушает законодательство РФ. Оказывается, те препараты, которые сейчас предлагают в России не вырабатывают иммунитет, и не осуществляют профилактику, не ликвидируют заболевание, это четко прописано в инструкции, которую никто не читает. Далее, доктора утверждают, что принцип вакцин в том, что при попадании в организм они должны вырабатывать антитела к С-белкам (белок данного вида заболевания). В ходе исследований ученых, начиная с 60-х годов выяснилось, что организм, в силу своей природной способности избавляется от антител самостоятельно, чтобы при повторной встрече с вирусом не заболеть до летального исхода. Другими словами, получается, что при вакцинации мы добавляем себе дополнительную дозу антител, от которых организм пытается избавиться сам. А дальше, при такой нагрузке вырабатывается антитело-зависимое усиление инфекции, то есть заболевание становится еще тяжелее.

По статистике Ассоциации Независимых Врачей, которые работают в красных зонах, 90% больных поступают после инъекций. Почему об этом умалчивалось?
В итоге, врачами и юристами был составлен иск к Минздраву, со всем перечнем нарушений и ссылками на 80 источников, которые доказывают эти нарушения. По мнению врачей, после вакцинации, возникают различные последствия в виде тромбозов, инсультов, инфарктов, которые никто не связывает с прививками. Происходит геномное редактирование – это препараты, которые вмешиваются в геном человека. Если новая вакцина до конца не исследована, то это может быть опасно для всего организма.
Алина Лушавина: « Пришел инфекционный агент, он внедрился в ваш геном, и ваш организм начинает вырабатывать другие белки. Вы становитесь генно-модифицированным человеком — это называется геномное редактирование»

25.06.2021 09:32
Z

Ну что ж...
Дождались.
Сейчас Песков подключится и точно в сентябре в школу первоклашки только с прививочным паспортом пойдут.

25.06.2021 09:36
- гость -

25.06.2021 08:56
- гость -
Вакцина не защищает от заражения, она помогает легко справиться с болезнью, в том числе безсимптомно.

Вакцина помогает обогатиться производителям вакцины. Для этого и было все задумано, других причин нет.

25.06.2021 09:54
- гость -

Какая-то карусель с комментами, то есть, то нет...

25.06.2021 10:10
гость

давайте уже вспомним в какой стране мы рождены и бегом обратно!- прямо это возможно станет на след недели.
в СССР нет таких законов,убивающих своих родных....граждан.

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