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Новости

Алтайские подрядчики приостановили строительство социальных объектов

, ИА "Амител"
Застройщики недовольны, что государство не компенсирует многомиллионные потери
Фото: alfakontant.ru

Фото: alfakontant.ru

Алтайские подрядчики приостанавливают строительство социальных объектов в регионе, в том числе школ и детских садов. Компании замораживают работы до тех пор, пока им не пересчитают суммы госконтрактов. Об этом сообщает ИА "Толк".

О приостановке строительства заявили сразу несколько крупных подрядчиков. В частности речь идёт о компаниях "Аура", "Век-Строй", "Новострой", "Отделстрой", "Селф" и "Строй-Инвест". Они направили соответствующие письма в службу Единого госзаказчика.

Жалобы заключаются в том, что из-за роста цен на строительные материалы себестоимость работ за год выросла на 30-50%. Однако сумма контрактов в 2021 году осталась такой же, как и в 2020-м.

"Суть обращения одинаковая: компании не могут продолжить строить гособъекты, потому что из-за галопирующего роста стоимости стройматериалов денег по контракту не хватает, – объяснил исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов. – Каждый застройщик указал свой пул объектов с обоснованиями приостановки работ".

Например, в конце октября 2020 года компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) выиграла аукцион на строительство школы в барнаульском посёлке Спутник. С застройщиком заключён контракт на 500 млн рублей.

Однако, по словам главного инженера "Селфа" Александра Жокина, из-за роста цен на стройматериалы стоимость возведения школы выросла до 685 млн рублей. И убытки в 185 млн рублей государство компании не вернёт – условиями контракта это не предусмотрено.

Проблема касается не только Алтайского края, но и соседних регионов. Например, школа в Усть-Коксе (Республика Алтай), которую возводит алтайская компания "Новострой", подорожала на 250 млн рублей (с 275 млн до 522 млн рублей).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.06.2021 11:53
Михаил

Все компании. Шониии он и насчитывал на то , что. Цены поднимутся. И брал все школы и садики. Еще музей можно вспомнить. А теперь кто его уговорил из Администрации пускай все и расхлебывает

25.06.2021 11:57
Виктор

Можно пустить на строительство социальных объектов часть прибыли, получаемой от продажи жилья

25.06.2021 11:58
1

Как всегда не чистые на руку хотят залезть в карман граждан и государства, интересно СК подключиться?

25.06.2021 12:02
- гость -

И как на это реагирует правительство края?

25.06.2021 12:02
- гость -

Никто прибылью делиться не хочет, все только убытки считают)))))))))))))

25.06.2021 12:05
Гость

Не умничайте люди ,а реально сходите в магазин и купите для примера кг или п/м изделия из металла ,требования строителей вполне обоснованны .

25.06.2021 12:06
- гость -

Все растет в цене!
Как еще дорожники не останавливают работы? Вот кто зависит от цен на рынке!
РЕЗКИЙ И ОГРОМНЫЙ РОСТ ЦЕН на металлопродукцию сводит на нет всю прибыль!

25.06.2021 12:15
- гость -

А разве он не прав?

В магазинах ежедневно переписывают ценники.
Как в такой ситуации можно что-то спрогнозировать. Вот амик писал, что сверхдорогой металл банкротит алтайский бизнес.
Цена на изделия из металла за полгода выросла в два раза.

Стоимость пиломатериалов выросла за год почти в два раза.

На всё цены растут!!!

25.06.2021 12:16
Виктор

Ну если договорились возвести объект за х рублей, надо возводить за х рублей. Если смоделировать ситуацию, что дольщик внёс средства, а строительство, например, взяло и подешевело на треть, ему же эту треть никто не вернёт. А если подорожало, от дольщика нельзя требовать доплаты. А тут почему должны пересматривать условия? Просто потому что заказчик не частное лицо, а государство?

25.06.2021 12:22
- гость -

25.06.2021 12:05
Гость
Не умничайте люди ,а реально сходите в магазин и купите для примера кг или п/м изделия из металла ,требования строителей вполне обоснованны .
------------------------------------
Люди не умничают. Цены стали заметно подниматься с апреля. Ещё в марте материалы можно было приобрести по прошлогодней цене. Приятель подрядился в конце февраля. Закупил основное в марте. Но кое-что пришлось докупать у тех же поставщиков в марте уже дороже. Хотя доллар понизился, продавцы объясняли общим ростом цен на материалы.
Если контракты прошлогодние, проблемы исполнителей, что сразу не приобрели стройматериалы. Большие денежки сначала крутят, не пускают в дело, а потом не на что строить...

25.06.2021 12:31
- гость -

например, взяло и подешевело на треть, ему же эту треть никто не вернёт.

Вот это вы точно подметили!

25.06.2021 12:32
Местный

На конкурсе тогда зачем участвовали? Шли бы в другие регионы

25.06.2021 12:33
- гость -

25.06.2021 12:16
Виктор

Посмотрите,какое сейчас непредсказуемое время! Когда так дорожал металл или дерево в России за такой короткий срок?
Те же дома из бруса вон как растут,изделия из древесины растут. Автомобили в России рекордно подорожали. Жильё дорожает.

Цены на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а местами и на сотни процентов, следует из данных Росстата и производителей.

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