Алтайские подрядчики приостановили строительство социальных объектов

Алтайские подрядчики приостанавливают строительство социальных объектов в регионе, в том числе школ и детских садов. Компании замораживают работы до тех пор, пока им не пересчитают суммы госконтрактов. Об этом сообщает ИА "Толк".

О приостановке строительства заявили сразу несколько крупных подрядчиков. В частности речь идёт о компаниях "Аура", "Век-Строй", "Новострой", "Отделстрой", "Селф" и "Строй-Инвест". Они направили соответствующие письма в службу Единого госзаказчика.

Жалобы заключаются в том, что из-за роста цен на строительные материалы себестоимость работ за год выросла на 30-50%. Однако сумма контрактов в 2021 году осталась такой же, как и в 2020-м.

"Суть обращения одинаковая: компании не могут продолжить строить гособъекты, потому что из-за галопирующего роста стоимости стройматериалов денег по контракту не хватает, – объяснил исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов. – Каждый застройщик указал свой пул объектов с обоснованиями приостановки работ".

Например, в конце октября 2020 года компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) выиграла аукцион на строительство школы в барнаульском посёлке Спутник. С застройщиком заключён контракт на 500 млн рублей.

Однако, по словам главного инженера "Селфа" Александра Жокина, из-за роста цен на стройматериалы стоимость возведения школы выросла до 685 млн рублей. И убытки в 185 млн рублей государство компании не вернёт – условиями контракта это не предусмотрено.

Проблема касается не только Алтайского края, но и соседних регионов. Например, школа в Усть-Коксе (Республика Алтай), которую возводит алтайская компания "Новострой", подорожала на 250 млн рублей (с 275 млн до 522 млн рублей).