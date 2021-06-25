Алтайские подрядчики приостановили строительство социальных объектов

Алтайские подрядчики приостанавливают строительство социальных объектов в регионе, в том числе школ и детских садов. Компании замораживают работы до тех пор, пока им не пересчитают суммы госконтрактов. Об этом сообщает ИА "Толк".
О приостановке строительства заявили сразу несколько крупных подрядчиков. В частности речь идёт о компаниях "Аура", "Век-Строй", "Новострой", "Отделстрой", "Селф" и "Строй-Инвест". Они направили соответствующие письма в службу Единого госзаказчика.
Жалобы заключаются в том, что из-за роста цен на строительные материалы себестоимость работ за год выросла на 30-50%. Однако сумма контрактов в 2021 году осталась такой же, как и в 2020-м.
"Суть обращения одинаковая: компании не могут продолжить строить гособъекты, потому что из-за галопирующего роста стоимости стройматериалов денег по контракту не хватает, – объяснил исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов. – Каждый застройщик указал свой пул объектов с обоснованиями приостановки работ".
Например, в конце октября 2020 года компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) выиграла аукцион на строительство школы в барнаульском посёлке Спутник. С застройщиком заключён контракт на 500 млн рублей.
Однако, по словам главного инженера "Селфа" Александра Жокина, из-за роста цен на стройматериалы стоимость возведения школы выросла до 685 млн рублей. И убытки в 185 млн рублей государство компании не вернёт – условиями контракта это не предусмотрено.
Проблема касается не только Алтайского края, но и соседних регионов. Например, школа в Усть-Коксе (Республика Алтай), которую возводит алтайская компания "Новострой", подорожала на 250 млн рублей (с 275 млн до 522 млн рублей).
Комментарии
Все компании. Шониии он и насчитывал на то , что. Цены поднимутся. И брал все школы и садики. Еще музей можно вспомнить. А теперь кто его уговорил из Администрации пускай все и расхлебывает
Можно пустить на строительство социальных объектов часть прибыли, получаемой от продажи жилья
Как всегда не чистые на руку хотят залезть в карман граждан и государства, интересно СК подключиться?
И как на это реагирует правительство края?
Никто прибылью делиться не хочет, все только убытки считают)))))))))))))
Не умничайте люди ,а реально сходите в магазин и купите для примера кг или п/м изделия из металла ,требования строителей вполне обоснованны .
Все растет в цене!
Как еще дорожники не останавливают работы? Вот кто зависит от цен на рынке!
РЕЗКИЙ И ОГРОМНЫЙ РОСТ ЦЕН на металлопродукцию сводит на нет всю прибыль!
А разве он не прав?
В магазинах ежедневно переписывают ценники.
Как в такой ситуации можно что-то спрогнозировать. Вот амик писал, что сверхдорогой металл банкротит алтайский бизнес.
Цена на изделия из металла за полгода выросла в два раза.
Стоимость пиломатериалов выросла за год почти в два раза.
На всё цены растут!!!
Ну если договорились возвести объект за х рублей, надо возводить за х рублей. Если смоделировать ситуацию, что дольщик внёс средства, а строительство, например, взяло и подешевело на треть, ему же эту треть никто не вернёт. А если подорожало, от дольщика нельзя требовать доплаты. А тут почему должны пересматривать условия? Просто потому что заказчик не частное лицо, а государство?
25.06.2021 12:05
Гость
Не умничайте люди ,а реально сходите в магазин и купите для примера кг или п/м изделия из металла ,требования строителей вполне обоснованны .
------------------------------------
Люди не умничают. Цены стали заметно подниматься с апреля. Ещё в марте материалы можно было приобрести по прошлогодней цене. Приятель подрядился в конце февраля. Закупил основное в марте. Но кое-что пришлось докупать у тех же поставщиков в марте уже дороже. Хотя доллар понизился, продавцы объясняли общим ростом цен на материалы.
Если контракты прошлогодние, проблемы исполнителей, что сразу не приобрели стройматериалы. Большие денежки сначала крутят, не пускают в дело, а потом не на что строить...
например, взяло и подешевело на треть, ему же эту треть никто не вернёт.
Вот это вы точно подметили!
На конкурсе тогда зачем участвовали? Шли бы в другие регионы
25.06.2021 12:16
Виктор
Посмотрите,какое сейчас непредсказуемое время! Когда так дорожал металл или дерево в России за такой короткий срок?
Те же дома из бруса вон как растут,изделия из древесины растут. Автомобили в России рекордно подорожали. Жильё дорожает.
Цены на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а местами и на сотни процентов, следует из данных Росстата и производителей.