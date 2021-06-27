Почти 140 домов отключили от газа по решению суда в Бийске

За нарушение требований промбезопасности в Бийске по решению суда от газа отключили 136 домов. Об этом сообщил мэр города Александр Студеникин.

"Сегодня в администрации города провели совещание с представителями надзорных органов и предприятия ООО "Газпром газораспределение Барнаул". По итогам совещания определены ответственные лица и необходимые действия по возобновлению газоснабжения жилых домов", – написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Студеникин отметил, что о результатах принятых мер жителей города оповестят 28 июня.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газа до участков.