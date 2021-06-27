В Рубцовске полицейские задержали закладчиков с товаром

В Рубцовске полицейские задержали закладчиков, которые орудовали в городе с мая. Подробности рассказали в региональном МВД.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые, рубцовчане 1986 и 1991 годов рождения, с очередной партией были задержаны сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России "Рубцовский" по дороге из Барнаула", – сказано в сообщении.

При них полицейские обнаружили расфасованные по пакетам наркотики общим весом 90,32 грамма. Отмечается, что орудовали закладчики в южной и западной частях Рубцовска.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейские задержали 33-летнюю жительницу Новосибирска, которая намеревалась сбыть на территории города 350 граммов героина.