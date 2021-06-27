Алтайская спортсменка стала чемпионкой России в беге на 400 метров

Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер стала чемпионкой России в беге на 400 метров. Соревнования проходили в Чебоксарах, сообщает "Алтайский спорт".
Второй стала Антонина Кривошапка – 51,32 секунды. Третье место у Алены Маминой – 52,52 секунды.
У мужчин на этой дистанции первенствовал Максим Федяев – 45,73 секунды. Второе место занял представитель Алтайского края Савелий Савлуков – 46,07 секунды.
Отмечается, что это отличный результат для 21-летнего спортсмена, которого тренирует наставник Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.
Ранее сообщалось, что независимая организация AIU отказалась от претензий в отношении чемпиона мира в барьерном спринте Сергея Шубенкова. Спустя пять месяцев после допингового скандала выяснилось, что легкоатлет не употреблял фуросемид.
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