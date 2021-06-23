"Ну что, господа инсайдеры". Шубенков "отмазался" от допинга. Как у него получилось?

Независимая организация AIU отказалась от претензий в отношении чемпиона мира в барьерном спринте Сергея Шубенкова. Спустя пять месяцев после допингового скандала выяснилось, что легкоатлет не употреблял фуросемид. Оказалось, что таблетки принимал его трёхлетний сын. Объясняем, как так вышло, что запрещённый препарат попал в организм Шубенкова и сможет ли теперь алтайский спортсмен поехать на Олимпиаду в Токио.

В чём обвиняли Шубенкова?

28 января 2021 года в СМИ со ссылкой на неназванные источники появилась информация, что в пробе мочи легкоатлета обнаружили минимальное количество запрещённого вещества – фуросемида. Диуретики – не допинг сами по себе, но внесены в список WADA, так как нужны для выведения запрещённых веществ из организма.

Долгое время спортсмены принимали фуросемид в двух случаях: либо маскировали приём других, более серьёзных допинговых препаратов, либо с помощью диуретика быстро сгоняли вес перед соревнованиями. Но потом его запретили. И принимать перестали. При этом, по мнению специалистов в области спортивной медицины, для спортсменов фуросемид бессмыслен, так как оставляет слишком длинные "следы": найти его можно даже спустя несколько месяцев после употребления.

Что говорил об этом сам Шубенков?

В первый же день, как появились новости по этой теме, спортсмен опроверг, что пил что-то запрещённое. "На протяжении всей карьеры я никогда не использовал "запрещёнку" для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали…" – написал тогда барьерист в соцсетях.

При этом Шубенков пояснил, что получил письмо от AIU (независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit – прим. ред.), которая начала расследование в отношение легкоатлета. В ситуации обещал разобраться министр спорта страны Олег Матыцин, который в эти дни находился в командировке в Барнауле.

Так в итоге употреблял спортсмен фуросемид или нет?

Нет. Расследование независимой комиссии длилось около пяти месяцев. Выяснилось, что препарат из списка WADA употреблял трёхмесячный сын Сергея. На кухонном столе остались частички таблеток, которые случайно попали в организм барьериста. Сейчас легкоатлет признан невиновным и избежал дисквалификации.

"Ну что, господа "инсайдеры", знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого "принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймала" даже и близко быть не могло. Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка WADA, которые надо было подготавливать определённым образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре", – написал спортсмен в своём Instagram.

Теперь Шубенков может ехать на Олимпиаду в Токио?

Да. Но есть некоторые нюансы. Дедлайн заявки нашей сборной в Токио – начало июля. В Чебоксарах уже стартовал чемпионат России, где определят, кто поедет на Игры. В заявке может быть не более 10 человек. Шубенков, конечно, легко попадёт в их число. Но у спортсмена всего несколько дней до получения нейтрального статуса, который даёт допуск на международные соревнования. Менеджер Сергея переживает, что чемпион не получит нейтральный статус вовремя и останется без Олимпийских игр.

"Самое главное, что я хочу отметить: панель подтвердила, что Шубенков не совершал никакого антидопингового нарушения. Сейчас мы ждём получения нейтрального статуса, заявление на который он подал достаточно давно. У меня есть определённые опасения, что Шубенков не получит его вовремя и останется без Олимпийских игр. Я буду делать всё, чтобы он получил статус как можно быстрее", – сказал СМИ менеджер спортсмена Павел Воронков.