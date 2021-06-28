На Алтае водитель такси протаранил автобус и погиб

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Смертельное ДТП с участием автомобиля с опознавательным знаком такси и пассажирского автобуса произошло 26 июня около 16:00 в Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

"В районе дома № 45 по ул. П. Сухова, 38-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, при движении со стороны ул. Каясинская в направлении пр. Коммунистического, допустил наезд на стоявший автобус ПАЗ 32054, под управлением 57-летнего горожанина", — уточнили в ведомстве.

От полученных телесных повреждений таксист скончался. У водителя автобуса взяли анализы на алкоголь в крови. Он показал отрицательный результат.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 28 июня маршрутное такси врезалось в припаркованный грузовик на пересечении улиц Малахова и Гущина в Барнауле. В результате аварии две пассажирки получили травмы.