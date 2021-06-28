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Новости

На Алтае водитель такси протаранил автобус и погиб

, ИА "Амител"
Авария произошла на улице Петра Сухова в Горно-Алтайске

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Смертельное ДТП с участием автомобиля с опознавательным знаком такси и пассажирского автобуса произошло 26 июня около 16:00 в Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

"В районе дома № 45 по ул. П. Сухова, 38-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, при движении со стороны ул. Каясинская в направлении пр. Коммунистического, допустил наезд на стоявший автобус ПАЗ 32054, под управлением 57-летнего горожанина", — уточнили в ведомстве.

От полученных телесных повреждений таксист скончался. У водителя автобуса взяли анализы на алкоголь в крови. Он показал отрицательный результат.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 28 июня маршрутное такси врезалось в припаркованный грузовик на пересечении улиц Малахова и Гущина в Барнауле. В результате аварии две пассажирки получили травмы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.06.2021 10:43
гiсть

допустил наезд на стоявший автобус ПАЗ 32054, под управлением 57-летнего горожанина
у водителя автобуса взяли анализы на алкоголь в крови. Он показал отрицательный результат
---
очень странный случай

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