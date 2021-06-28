Два человека пострадали в аварии с участием маршрутки в Барнауле

Маршрутное такси врезалось в припаркованный грузовик на пересечении улиц Малахова и Гущина в Барнауле. Подробности аварии рассказали в региональном ГИБДД.

"Водитель 1962 года рождения, управляя транспортным средством ГАЗ городского маршрута № 29, совершил наезд на стоящий автомобиль MAN с прицепом Schmitz (водитель момент ДТП отсутствовал)", – сказано в сообщении.

В результате аварии две пассажирки получили травмы. Женщина 1979 года рождения с полученными травмами госпитализирована, женщине 1972 года рождения оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.