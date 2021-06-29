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"Выйти на пик". Попов предположил, когда на Алтае прекратится рост заболеваемости ковидом

, ИА "Амител"
По прогнозам специалистов, эпидобстановка в регионе начнет улучшаться еще нескоро
Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Подъем заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае все еще продолжается, рассказал amic.ru глава краевого Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, до эпидемиологического спада региону еще очень далеко. Сначала специалистам предстоит пережить пик третьей волны, когда число новых случаев перестанет нарастать. 

По последним прогнозам эпидемиологов, заметил Попов, пика заболеваемости стоит ждать не раньше середины июля. Только тогда медики смогут оценить и понять, как справляться с ситуацией дальше. 

"Сейчас мы однозначно находимся в фазе роста. И прирастать мы, согласно прогнозу, будем как минимум до середины июля. Это показывают законы эпидемиологии, которые у нас есть. Нам необходимо выйти на пик, а там уже будем смотреть. Медикам очень важно понять, с какого момента прироста больше не будет", — рассказал Дмитрий Попов.

Министр убежден, что жители региона могут сами помочь врачам справиться с третьей волной и "сгладить" пик заболеваемости. Для этого, считает Попов, всем нужно привиться от ковида и соблюдать необходимые меры предосторожности. По его словам, только так медики смогут эффективно бороться с ковидом, не ограничивая плановую медпомощь.

"Вакцинация — это мера профилактики, которая позволяет снизить пик, сделать его более пологим. В этом и есть задача ограничительных мероприятий — уменьшить сверхнагрузку на систему здравоохранения. Во время пика в больницах огромное количество больных. А это большое количество занятых реанимационных коек. Но если соблюдаются меры — сверхнагрузка на отрасль нивелируется. Точнее, мы растягиваем это количество больных по времени. И системе куда проще справиться с объемом и отработать качественно", — считает глава Минздрава. 

Напомним, ранее Попов на оперативном совещании доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко, что темпы вакцинации от ковида в регионе выросли в 9 раз по сравнению с маем. Сейчас ежедневно прививается около 4,5 тысяч жителей края. Но региональные власти считают, что этого недостаточно. В крае надеются в скором времени выйти на плановые показатели: вакцинировать по 10-12 тысяч человек в сутки.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

29.06.2021 08:28
гость

Наши рванули на "юга", а к нам поперли "москвичи". Каждый может привезти заразу.

29.06.2021 08:31
- гость -

Надо прошлогоднюю стратегию запускать - делаем меньше тестов, получаем меньше больных. PROFIT

29.06.2021 08:36
- гость -

Какой пик. Жить надо с этим. Соблюдать правила и все.

29.06.2021 09:28
- гость -

29.06.2021 08:31
- гость -
Надо прошлогоднюю стратегию запускать - делаем меньше тестов, получаем меньше больных. PROFIT

В стране делают очень много тестов. Алтайский край по количеству тестов очень отстает!
Amic.ru, напишите,сколько в крае проводят тестов(в сравнении со средними показателями по стране).

29.06.2021 09:55
- гость -

29.06.2021 09:28

- гость

По тому, что тесты делают в осноном по нужде(трудоустройство, туризм, госпитализация и тд) и за свой счет, даже безсимтомному НЕ делают тесты, а если запустить как в Москве бесплатно и в каждрм переходе?? Один концерт Дробыша провел почти 7000 за день причем бесплатно!! Что будет со статистикой?? Полный обвал

29.06.2021 09:58
- гость -

Сдается мне, что всеобшее бесплатное тестирование принесет больше пользы, чем маски, и будет выгодней чем содержание бюджетников на удаленке за счет налогов, даже авиакомпании и крупные тураператоры и санатории могли бы проводить тесты бесплатно -это выгодней чем выпрашивать дотации и сидеть без работы

29.06.2021 09:59
- гость -

Сдается мне, что всеобшее бесплатное тестирование принесет больше пользы, чем маски, и будет выгодней чем содержание бюджетников на удаленке за счет налогов, даже авиакомпании и крупные тураператоры и санатории могли бы проводить тесты бесплатно -это выгодней чем выпрашивать дотации и сидеть без работы

29.06.2021 10:02
- гость -

Согласен что вакцинация нужна, но не понятно как и в каких количествах выпускать вакцину если НЕТ всеобшего тестирования? Имерение температуры и давления на момент укола как то сомнительно, а вот отрицательный экспрес тест уже дает надежду на спокойное прохождение вакцинации

29.06.2021 10:14
гость

пока попова не уберут-ничего в здравоохранение не изменится в лучшую для людей сторону.

29.06.2021 10:20
- гость -

29.06.2021 09:58
- гость -
Сдается мне, что всеобщее бесплатное тестирование принесет больше пользы,чем маски.
......................................................................................................................................................

Каждый день пишут,насколько заразен коронавирус. Известно,что многие переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. Вот в таких случаях,наверно,тестированию нет альтернативы!

Так давайте тестировать,как это делают по всей стране. Это позволит не допустить такого быстрого распространения болезни,позволит снизить нагрузку на здравоохранение.

Люди начинают потихоньку прививаться,медицина не стоит на месте!

29.06.2021 10:35
- гость -

Тесты на наличие РНК вируса НЕ показательны.
Родственница болела в октябре со всеми короно-симптомами, тест не показал наличие вируса.
2 недели назад снова свалилась с температурой 39.5, кашлем, пропажей обоняния, ее плющило более недели, сейчас обоняние возвращается искаженным, любимое кофе стало противно пахнуть и... в период острой фазы болезни тест снова не показал наличие вируса короны.

29.06.2021 10:48
Гость

Вакцинация — это мера профилактики, которая позволяет снизить пик, сделать его более пологим. В этом и есть задача ограничительных мероприятий — уменьшить сверхнагрузку на систему здравоохранения. Во время пика в больницах огромное количество больных. А это большое количество занятых реанимационных коек. Но если соблюдаются меры — сверхнагрузка на отрасль нивелируется. Точнее, мы растягиваем это количество больных по времени. И системе куда проще справиться с объемом и отработать качественно", — считает глава Минздрава.
*
Из сказанного можно сделать вывод, что министр сам не верит в эффективность защиты вакцины от заболевания и формировании коллективного иммунитета ? Странно звучат слова про "растягивание этого количества больных по времени". Все-таки цель любой вакцинации (это классика) - снижение количества больных, тем более с осложненным течением, тем более с нуждающимися в реанимационной госпитализации. Выражаться надо министру точнее в публичных выступлениях: надо говорить не про растягивание временных рамок, а про снижение количества потенциальных больных в результате вакцинации. Населению надо объяснять простым и доступным языком плюсы-минусы вакцинации, и не допускать даусмысленных выражений.

29.06.2021 10:49
- гость -

Есть люди которых не бесит этот товарищ?
Или у губера на это и расчет, чтоб оттенял?

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