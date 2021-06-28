Темпы вакцинации от ковида в Алтайском крае выросли в 9 раз

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов доложил губернатору Виктору Томенко о резком увеличении темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"Количество людей, обращающихся за вакцинацией, многократно выросло. За прошлую неделю мы вакцинировали 31 292 человека, то есть ежесуточно примерно 4,5 тысячи человек, — уточнил Попов. — Количество поставивших первую прививку за неделю — 18 449 человек. По сравнению с маем текущего года первичная вакцинация возросла в 9 раз, почти в три раза – совокупная".

Глава Алтайского края поставил задачу увеличить среднесуточное количество вакцинированных более чем в два раза, чтобы выйти на плановые показатели: 10-12 тысяч привитых в сутки. Систему здравоохранения необходимо подготовить к такой нагрузке, поручил Томенко.

По данным регионального оперштаба по ситуации с COVID-19, на утро 28 июня 321 247 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида. Из них 254 019 человека поставили оба компонента, 67 228 – только один.

В Алтайский край уже поступило свыше 376 тысяч комплектов препарата. По данным Минздрава, пункты вакцинации организованы во всех муниципальных образованиях.

В конце мая первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край. Теперь в регионе используют три вида вакцин от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".