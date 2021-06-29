Алтайские аграрии заготовили 148 тысяч тонн сена и сенажа

148 тысяч тонн сена и сенажа заготовили хозяйства Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза во вторник, 29 июня.

"По заготовке сена – больше всего получено хозяйствами Петропавловского и Алтайского районов. Максимальные объемы сенажа заложили аграрии Тальменского, Смоленского, Заринского, Шелаболихинского, Бийского районов", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что заготовка грубых и сочных кормов продолжается во всех районах края.

Ранее губернатор Виктор Томенко рассказал, что около 40% производимой алтайской продукции соответствует требованиям, которые предъявляют к продукции с улучшенными экологическими характеристиками, а значительная площадь земельных ресурсов края пригодна для органического производства.