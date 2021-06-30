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Эко-тропа и собачий городок. В парке "Изумрудный" начали новый этап реконструкции

, ИА "Амител"
Собачникам запретят свободно выгуливать питомцев в "Изумрудном" парке Барнаула

Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" приступили к благоустройству главной аллеи и строительству новых дорожек. Это следующий этап масштабной реконструкции парка, которая началась в 2020 году. Этим летом, а точнее, до ноября 2021 года, в "Изумрудном" планируют не только обновить дорожки, но и обустроить дополнительное освещение, построить детские площадки, эко-тропу и целый собачий городок. Кстати, после его строительства собачникам запретят свободный выгул питомцев по остальной территории парка. По словам архитектора Александра Деринга, это должно помочь положить конец "войне", которая развязалась между гуляющими. 

Деринг, который является членом Общественного Совета парка, в своем аккаунте в Instagram выложил схему благоустройства зеленой зоны. Голубым цветом показано то, что и должно быть выполнено в этом году, оранжевым — то, что предстоит сделать в 2022-м.

Что касается восстановления знаменитого паркового пруда, то оно пока откладывается. Как пояснил архитектор, пруд является сложным гидротехническим сооружением и без дополнительного обследования и устройства набережной вводить его в эксплуатацию рано. Он включен в программу 2022-2023 года.

Напомним, работы по благоустройству парка "Изумрудный" в проходят рамках проекта "Формирование современной городской среды". На эти цели был выделен 91 млн рублей. Ранее в парке оборудовали пешеходную зону и велодорожки, смонтировали 85 фонарных столбов и провели озеленение. В следующем году планируется сделать комфортную прогулочную зону вокруг пруда.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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