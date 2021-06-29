Антиковидные требования к туристам могут усилить в Алтайском крае

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному управлению по развитию туризма и курортной деятельности совместно с Роспотребнадзором изучить необходимость усиления эпидемиологических требований к приезжающим в регион на отдых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава ведомства Евгений Дешевых рассказал, что в регионе проводятся регулярные осмотры туристических объектов, в ходе которых проверяют соблюдение профилактических мер против распространения коронавируса.

"Такой формат работы в течение всего лета будем использовать и дальше, — отметил Дешевых. — Стоит отметить, что бизнес, как и в прошлом году, самоорганизуется и объединяется в группы в целях контроля друг друга".

Напомним, Томенко внёс изменения в указ об отдельных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. С 22 июня в регионе вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает тысячу человек.

Кроме того, теперь размещение посетителей в зрительных залах театров, кинотеатров, клубах, спортивных объектах, концертных залах, цирках допускается при заполняемости залов не более 50% от их общей вместимости.