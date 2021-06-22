Губернатор Виктор Томенко ужесточил антиковидные меры в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс изменения в указ об отдельных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. С 22 июня в регионе вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий, численность которых превышает тысячу человек.

Кроме того, теперь размещение посетителей в зрительных залах театров, кинотеатров, клубах, спортивных объектах, концертных залах, цирках допускается при заполняемости залов не более 50% от их общей вместимости.

Как отмечает пресс-служба правительства, ответственность за обеспечение данного порядка возлагается на собственников, пользователей этих объектов. Указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Напомним, что действующая версия указа также предусматривает ряд мер по недопущению распространения коронавируса. Предпринимателям запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок, предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метра.

При входе в помещение должны быть установлены антисептики и организован дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проведение обязательной дезинфекции оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.

Отдельно сохраняются рекомендации о переводе сотрудников на дистанционную работу и установление гибкого рабочего графика с целью предупреждения людей в общественном транспорте.

Кроме того, продолжает действовать указ губернатора о масочном режиме – средства защиты необходимо носить в любых учреждениях торговли и сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, общественном транспорте, остановках, на парковках, в лифтах и в иных местах массового пребывания людей.

Напомним, что на 22 июня в Алтайском крае снова выросло число новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в регионе подтвердили 109 случаев заболевания, что стало максимальным с 27 марта.