Землeтрясение произошло в Горном Алтае

Подземный толчок магнитудой 3,3 произошел в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эпицентр землетрясения находился примерно в 41 км к востоку от Кош-Агача, возле границы с Тывой.

Как отмечает в своей сводке Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64. Сам толчок был зарегистрирован в границах очага сейсмоактивности.

Напомним, что последний толчок в Республике Алтай зафиксировали в ночь на 25 мая. Тогда магнитуда составила 3,7, а эпицентр находился примерно в 17 километрах восточнее горы Белуха. Интенсивность сотрясений там составила 4,4 балла по шкале MSK-64.