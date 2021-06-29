Власти Алтайского края ответили на отказ подрядчиков достраивать школы и детсады

Координационный совет по вопросам строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов в Алтайском крае рассмотрел проблему удорожания строительных материалов, из-за чего подрядчики решили приостановить возведение социальных объектов.

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин подчеркнул, что главная задача – не допустить срыва сроков строительства социальных объектов.

"Правительство Алтайского края совместно с федеральными органами исполнительной власти серьезно занимается данной проблемой. Есть объективные факторы, которые зависят от спроса на внешних рынках, — заявил Климин. — Но в любом случае, необходимо достроить в Алтайском крае все социальные объекты, к строительству которых уже приступили. Наша задача — не допустить срыва сроков строительства".

В связи с этим региональный Минстрой прорабатывает возможность изменения стоимости госконтрактов.

"В настоящее время Минстроем России разрабатывается порядок внесения изменений в цену контракта, — констатировал глава ведомства Иван Гилев. — Мы рассчитываем, что к середине июля текущего года он будет утвержден".

По результатам обсуждения Климин поручил региональному Минстрою продолжить прорабатывать вопрос увеличения индексов для расчета сметной стоимости объектов. Подрядчикам предложили подготовить документы для пересчета смет действующих госконтрактов.

Напомним, 25 июня стало известно, что алтайские подрядчики приостанавливают строительство социальных объектов в регионе, в том числе школ и детских садов. Компании замораживают работы до тех пор, пока им не пересчитают суммы госконтрактов.

О приостановке строительства заявили сразу несколько крупных подрядчиков. В частности, речь идёт о компаниях "Аура", "Век-Строй", "Новострой", "Отделстрой", "Селф" и "Строй-Инвест". Они направили соответствующие письма в службу Единого госзаказчика.

Жалобы заключаются в том, что из-за роста цен на строительные материалы себестоимость работ за год выросла на 30-50%. Однако сумма контрактов в 2021 году осталась такой же, как и в 2020-м.